Familia de universitaria que murió atropellada por una micro en Valparaíso realizará una marcha por las calles de Quintero

Familiares, amigos y cercanos a Paloma Ulloa Arancibia, la joven universitaria que falleció tras ser atropellada por un microbús en Valparaíso, realizará una movilización por las calles de la comuna de Quintero, lugar donde residía.

El fatal siniestro se registró en la intersección de avenida Playa Ancha con calle Alcalde Barrios el pasado 4 de diciembre, cuando la estudiante de la Universidad de Valparaíso (UV) se trasladaba a las dependencias del establecimiento.

En ese momento, la fallecida estudiante de la carrera de Nutrición y Dietética cruzó por un lugar habilitado, siendo embestida por un microbús cuyo conductor manejaba bajo la influencia de la cocaína y la cannabis sativa.

Como una forma de manifestarse frente a lo ocurrido hace ya casi dos semanas, los familiares de Paloma organizaron una marcha para este sábado 20 de diciembre, desde las 10:00 horas, en la comuna de Quintero.

La movilización comenzará en el ingreso de la comuna y se trasladará hasta la plaza principal, ubicada en la avenida Normandie, donde también se manifestarán contra la empresa a la que pertenecía la micro que atropelló a la joven.

