Familia de trabajadora que murió al ser impactada por montacargas en jardín de Valparaíso rechaza cierre de la investigación

El Ministerio Público decidió no perseverar en la investigación por la muerte de Claudia Uribe Becerra, trabajadora de 32 años que falleció en agosto de 2022 mientras desempeñaba funciones en el Jardín Guacolda de Valparaíso, tras ser impactada por un montacargas sin mantención ni condiciones de seguridad adecuadas.

La decisión fue comunicada en una audiencia realizada en el Juzgado de Garantía de Valparaíso, despertando consigo el rechazo de la familia de la víctima.

El abogado de la familia, Jorge Valenzuela, calificó la decisión como “prematura e irresponsable”, apuntando a una contradicción evidente en el caso: “No logramos entender cómo, desde el punto de vista laboral, sí existe responsabilidad, al punto de haber una indemnización; pero desde el punto de vista penal resulta irrelevante”. En esa línea, agregó que “nos oponemos rotundamente y manifestamos nuestro más profundo rechazo a esta decisión del Ministerio Público”.

La familia de Claudia también expresó su consternación tras casi cuatro años de espera. Su padre, Claudio Uribe, sostuvo que “estamos muy consternados como familia de que la Fiscalía no haya perseverado, habiendo muchas evidencias que ellos mismos nos solicitaron y que fueron entregadas”. Además, recalcó que “sabemos que aquí hay responsabilidades” y que continuarán buscando justicia pese a la decisión.

Pese al cierre de la arista penal por parte del Ministerio Público, la familia insistió en que seguirá adelante para esclarecer los hechos: “Vamos a seguir luchando para que prevalezca la verdad”, afirmó Claudio Uribe, padre de la víctima.

Cabe recordar que el caso ya concluyó en sede laboral, donde se estableció una indemnización por su fallecimiento, lo que hoy profundiza el cuestionamiento a la decisión de no continuar con la persecución penal.

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