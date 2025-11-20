Familia de María Ercira exige nuevo fiscal y cambio de policía tras aparición de nuevas imágenes en fundo Las Tórtolas de Limache

Nuevos registros obtenidos desde las cámaras de seguridad del restaurante del fundo Las Tórtolas, en Limache, permitirían dar un giro relevante en la búsqueda de antecedentes sobre la desaparición de María Ercira Contreras, la mujer de 85 años que el domingo 12 de mayo de 2024 acudió a almorzar al lugar junto a su familia para celebrar el Día de la Madre. Desde ese momento, no se ha vuelto a saber de ella, y el caso continúa siendo uno de los más enigmáticos y sensibles ocurridos en la región.

Las imágenes recientemente conocidas han permitido a su familia reforzar sus sospechas respecto del terreno donde se perdió la adulta mayor, al punto de transformarse en un elemento clave dentro de las diligencias que solicitan impulsar. En los registros aparece un trabajador que ese día se desempeñó como mesero, figura que no había sido considerada inicialmente dentro de las declaraciones oficiales.

Según los registros, el hombre aparece retirándose a hablar por teléfono inmediatamente después de que Carabineros abandonara el recinto tras acoger la denuncia por presunta desgracia. A ello se suma un antecedente que despertó aún más inquietud: de acuerdo con el informe de la Policía de Investigaciones (PDI), ese día sólo se tomó declaración a mujeres meseras, sin incorporar al resto del personal.

En conversación con Puranoticia.cl, Carla Hernández, nieta de María Ercira Contreras, explicó que su tesis personal apunta directamente a los dueños del fundo Las Tórtolas de Limache y a dos trabajadores que se encontraban en el lugar el día de los hechos, considerando que existen conductas y omisiones que, desde su perspectiva, no han sido suficientemente aclaradas por la investigación que lleva la policía civil.

"Sólo se tomó declaración a las personas que estaban de meseras, porque en la carpeta se detallan solo mujeres que estaban atendiendo y a las personas que estaban en la cocina no se les tomó declaración. Revisando los videos, se ve a una persona, a un hombre atendiendo mesas, y de hecho esta persona sale a conversar por teléfono justo después que se van los Carabineros. Acá tenemos una omisión más de parte de la PDI. ¿Por qué no le tomaron declaraciones a esta persona? Si supuestamente en la carpeta dicen que se le tomó declaración a todos los meseros", indicó la nieta.

Bajo este contexto, precisó que "no es que yo sospeche de esta persona, de hecho hay pocos antecedentes. Se ve a una persona atendiendo y que va a hablar por teléfono. Seguramente recibe instrucciones también, porque no hay que olvidar lo que nosotros como familia creemos que pasó con todos los antecedentes que tenemos: la hipótesis es que mi abuela tiene que haber tenido un accidente y la pueden haber sacado, la quisieron ocultar. Sospechamos de los dueños del restaurante y de dos trabajadores. Y ahora aparece el dato de que no se le tomó declaración a esta persona, que hubiese sido muy importante pero, en el fondo, la conclusión que yo saco es que solo al revisar la carpeta nos encontramos con más elementos y más omiones".

Además, la familia ha solicitado públicamente un cambio de Policía y de Fiscal, con el objetivo de que el caso tome una nueva dirección. Sus cuestionamientos y desconfianzas se centran en el rol desempeñado por la PDI, a la que atribuyen una falta de prolijidad en diversas diligencias iniciales, elemento que, a su juicio, ha contribuido a que la desaparición de María Ercira siga sin respuestas concretas.

"Creemos que para avanzar se necesita que haya un cambio. Por eso el abogado (Juan Carlos Manríquez) solicitó una reunión con el fiscal nacional, Ángel Valencia, para justamente hablar de eso, de cambiar de policía. Está pidiendo que la brigada ECOH se haga a cargo y también conversar acerca de un cambio de fiscal porque creemos que es muy importante un cambio para darle un impulso a todo esto. Un año y medio y no tenemos ninguna respuesta", complementó Carla Hernández a Puranoticia.cl.

Finalmente, acerca del trabajo de la PDI, manifestó que "yo creo que ya hicieron todo su trabajo, pero faltó supervisión de parte del fiscal, que es quien dirige la investigación, y desde que toma este caso debió haber ido al sitio del suceso. Siempre nos preguntamos por qué el fiscal no viene al sitio del suceso, por qué no revisa. Imagínate que nosotros fuimos a comer y mi abuela se pierde en muy pocos minutos, donde tampoco podía haber ido muy muy lejos".

Con estos nuevos antecedentes y las críticas que mantiene la familia hacia el avance de la causa, el caso de María Ercira Contreras vuelve a instalarse en el debate público, especialmente por las dudas que persisten respecto del trabajo investigativo y por la falta de resultados concretos a más de un año y medio de su desaparición.

