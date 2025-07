Familia de María Ercira evalúa acciones legales tras confirmarse que imágenes de las cámaras del fundo en Limache fueron eliminadas

La Policía de Investigaciones (PDI) confirmó que los registros audiovisuales captados por las cámaras del fundo Las Tórtolas, en Limache, durante el día de la desaparición de María Ercira Contreras, de 84 años, fueron eliminados de manera irreversible.

Cabe recordar que se perdió todo rastro de la adulta mayor durante la tarde del domingo 12 de mayo de 2024 en medio de un almuerzo familiar para celebrar el Día de la Madre. Desde entonces no se ha vuelto a tener ninguna pista sobre su paradero.

En el marco de la investigación, la familia solicitó una serie de diligencias con las cámaras del restaurante donde se encontraba la familia compartiendo en Limache.

No obstante, la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) estableció en un informe entregado a la Fiscalía de Limache que "no fue posible recuperar archivos de video inaccesibles (eliminados) de fecha 12 o 13 de mayo de 2024, como asimismo no fue posible encontrar registros de acceso, utilización o cambios de la configuración del DVR".

En específico, se buscaba dilucidar si hubo alteraciones de los registros audiovisuales de las cámaras durante el día de la desaparición de María Ercira Contreras.

Pero la policía civil definió que "se realizó una búsqueda de archivos inaccesibles (eliminados) obteniendo grabaciones hasta el 23 de enero (…) Sin embargo, no se encuentran registros de video de los días 12 o 13 de mayo de 2024".

Frente a este nuevo revés, el abogado de la familia, Juan Carlos Manríquez, señaló que "lo que dice la PDI es que los archivos eliminados son irrecuperables por la forma en que se eliminaron desde el 12 de mayo hasta septiembre de aquel año. En consecuencia, lo que cabe preguntarse ahora es quién los eliminó, por qué los eliminó, por orden de quién, y qué mecanismo se utilizó para eliminarlos de manera irrecuperable".

Debido a esta situación, la familia está estudiando la opción de presentar acciones legales. "Esto da pie para presentar una acción por obstrucción a la investigación por eliminación de evidencia, sabiendo lo importante que era. Esto da cuenta de una acción altamente sospechosa y muy grave", precisó el abogado Manríquez.

Carla Hernández, nieta de María Ercira Contreras, comentó respecto de esta información relevante que "nos parece grave que los archivos sean irrecuperables porque nosotros siempre, desde el minuto 1, pedimos que se rescataran las grabaciones y no solamente esas dos horas de grabaciones que están en la televisión".

"Al saber que no se pueden recuperar, creemos que hay una acción o una omisión dolosa de parte del fundo de Las Tórtolas, porque ellos debieron haber resguardado esas imágenes. De hecho, la PDI las pidió el día 13 de mayo y hay un acta en que Mónica Kleiner entrega estos registros de vigilancia y posteriormente la PDI dice que no se las pudo llevar por falta de capacidad", agregó la familiar de la mujer.

También lamentó que "ahora nos enteramos que, a través del análisis del DVR, estas imágenes son irrecuperables, lo que quiere decir que no podemos saber si hubo una alteración a los videos. Necesitábamos saber eso porque hay una cámara, que es la que capta a mi abuela por última vez, que se va a negro por varios minutos. Queríamos saber si había una manipulación de esa imagen, y eso no lo vamos a saber nunca porque las imágenes se borraron de forma irrecuperable", sentenció Hernández.

