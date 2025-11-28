Familia de Limache fue víctima de violento asalto en su casa: delincuentes amarraron a mujer embarazada de mellizos

Una familia de Limache fue víctima de un violento asalto perpetrado por un grupo de cinco delincuentes fuertemente armados que desvalijaron la casa.

Según consigna Radio Biobío, el atraco se produjo en el sector Borrisqueros, el cual últimamente ha sido blanco de una serie de delitos de similares características.

Los delincuentes ingresaron a través de los cercos que separan la ruta 60CH de la casa, donde además se encontraba una mujer embarazada de mellizos y dos niños.

En el lugar, golpearon y amarraron a los dueños de casa, con el objetivo de actuar libremente para buscar especies de valor para poder sustraerlas.

El padre de familia detalló que los antisociales lo golpearon con las mismas armas de fuego, todo esto mientras el resto de los sujetos buscaban dinero.

La víctima del violento atraco relató que sus locales comerciales también ya fueron asaltados por delincuentes, y que el sector Borrisqueros está muy peligroso.

Cabe hacer presente que el delito está siendo investigado por la Unidad de Análisis Criminales y Focos Investigativos (Sacfi) de la Fiscalía de Valparaíso.

