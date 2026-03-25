Familia de la joven que murió tras violento ataque de conductor en la Av. España interpuso una querella por femicidio

La familia de Camila Ponce interpuso ante el Juzgado de Garantía de Valparaíso una querella por el delito de femicidio, en contra de quien resulte responsable por los hechos que derivaron en la muerte de la joven, ocurridos en la avenida España.

Camila Andrea Ponce Arriagada tenía 21 años y cursaba estudios superiores en la carrera de Técnico en Construcción en Duoc UC de Valparaíso. Era la hija mayor de su familia y hermana de dos menores, manteniendo un vínculo cercano y afectuoso con su entorno.

Además de estudiar, realizaba labores como conductora de una aplicación de transporte, actividad que le permitía generar ingresos propios, complementando el apoyo económico de sus padres.

De acuerdo con la querella –a la que accedió Puranoticia.cl– el 19 de marzo, cerca de las 16:30 horas, la joven se encontraba trabajando como conductora en el sector de Barón, cuando se produjo un altercado vial con otro automovilista, quien lanzó un objeto contundente contra su vehículo, causando daños.

Tras este episodio, el individuo continuó desplazándose tras el vehículo de Camila por Av. España en dirección a Viña del Mar. En un punto del trayecto, ambos se detuvieron en un semáforo, instancia en la que el sujeto descendió de su automóvil y la agredió físicamente, en un contexto de violencia que la dejó en el suelo y en estado de indefensión.

Posteriormente, y según se expone en la acción judicial, el individuo volvió a su vehículo y la atropelló de manera intencional, para luego huir del lugar sin prestarle ayuda, pese a la presencia de un testigo que acompañaba a la víctima.

Camila fue trasladada de urgencia al Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso, donde permaneció internada en estado de extrema gravedad en la Unidad de Cuidados Intensivos. Días después se confirmó su muerte cerebral y, respetando su voluntad, se realizó la donación de sus órganos. Su fallecimiento definitivo se produjo este martes.

En la querella, la familia solicita que se admita la acción judicial por femicidio, se remitan los antecedentes al Ministerio Público para el desarrollo de la investigación y se aplique al responsable el máximo rigor de la ley.

Asimismo, piden la realización de diversas diligencias, entre ellas la recopilación de registros de cámaras de seguridad del sector, la toma de declaraciones a testigos, la obtención de informes del Servicio Médico Legal y antecedentes clínicos, con el objetivo de esclarecer completamente lo ocurrido.

PURANOTICIA