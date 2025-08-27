Familia de joven universitario desaparecido en Viña del Mar denuncia extorsión: les exigieron juntar 15 millones de pesos

Continúa la búsqueda de Luis Felipe Correa Gutiérrez, joven de 19 años, oriundo de San Bernardo, quien viajó a Viña del Mar el 21 de agosto pasado, fecha en la que se le perdió completamente el rastro, según han denunciado sus familiares y amigos.

El estudiante de segundo año de Sociología en la Universidad de Chile dejó su casa para visitar a una amiga, sin embargo aseguran que nunca llegó a destino.

Su último paradero conocido fue en la avenida Perú, a la altura de 6 Norte, donde envió una foto a su amiga junto al mensaje "encuéntrame aquí, amigo".

Carolina Blanco, amiga del joven, señaló a La Estrella que "esa es la ubicación que nos manda, diciendo que lo encontremos ahí, un poco a modo de despedida".

Desde este momento se dio inicio a una intensa búsqueda por las calles de Viña del Mar, sin embargo hasta ahora no hay ninguna noticia positiva, a pesar que la propia U. de Chile ayudó a movilizar a compañeros de carrera para que lo ayuden a buscar.

En tanto, Mónica Gutiérrez, madre del joven desaparecido, contó que "llamó una persona que verificamos el número, y era como de México, un tipo extranjero, que nos empezó a decir que tenía a Felipe secuestrado, que teníamos que juntar 15 millones, que me iba a mandar una foto y que le iba a hacer cosas".

La mujer también indicó que le enviaron una fotografía de su hijo, pero que se trataba de una imagen creada por inteligencia artificial. De igual forma, recibió llamados de supuestos Carabineros, que le pidieron códigos de WhatsApp y claves de celular.

Cabe hacer presente que Luis Felipe Correa Gutiérrez tiene 19 años, mide 1.75 metros, es de contextura delgada, piel morena ya tiene el pelo negro y rapado.

PURANOTICIA