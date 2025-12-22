Familia de joven que murió atropellada por micro en Valparaíso anuncia acciones legales

Vecinos de la comuna de Quintero realizaron una manifestación por la muerte de la joven universitaria Paloma Arancibia, quien perdió la vida atropellada por un microbús en el cerro Playa Ancha, cuando se dirigía a sus clases de la carrera de Nutrición.

La movilización convocó a residentes de la comuna, quienes expresaron su malestar por la muerte de la estudiante de la Universidad de Valparaíso (UV), en un siniestro vial que tuvo como responsable a un conductor que dio positivo a consumo de cocaína.

La movilización buscó visibilizar el caso y exigir justicia, luego de que se confirmara que el conductor se encontraba bajo los efectos de las drogas al momento del atropello. En ese contexto, la comunidad manifestó su preocupación por las falencias en la fiscalización del transporte público y la necesidad de que se establezcan cuanto antes todas las responsabilidades asociadas a este lamentable hecho.

Vladimir Arancibia, tío de Paloma, recalcó que como familia no descansarán hasta que exista una respuesta judicial efectiva: “Paloma tenía solo 20 años y una vida por delante. Esto no debió ocurrir. Vamos a seguir movilizados hasta que exista una justicia real, no solo para ella, sino para que situaciones como esta no vuelvan a repetirse”, señaló el familiar, apuntando además a la falta de controles y a la responsabilidad de las empresas y autoridades en la fiscalización del transporte.

En la misma línea, la madre de la joven agradeció el respaldo recibido por parte de la comunidad quinterana y realizó un llamado a no guardar silencio frente a este tipo de hechos. “Gracias a todas las personas que nos han acompañado. No tengan miedo de denunciar, porque denunciando se pueden evitar muchas tragedias. El apoyo que hemos recibido nos da fuerza para seguir adelante”, expresó.

Desde la familia informaron que prontamente presentarán una querella criminal contra todos quienes resulten responsables por el fallecimiento de Paloma, junto con una demanda indemnizatoria, acciones legales que se presentarán con el objetivo de esclarecer los hechos, establecer responsabilidades y avanzar en sanciones.

Cabe hacer presente que la manifestación en Quintero concluyó con un llamado a las autoridades a reforzar los controles y fiscalizaciones en el transporte público, pues no se trata del primer atropello con resultado de muerte en el mismo sector.

