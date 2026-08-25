Familia brasileña vivió paseo de terror en Valparaíso: delincuentes los asaltaron mientras caminaban por la playa Las Torpederas

Una familia de nacionalidad brasileña fue víctima de un asalto en las inmediaciones de la playa Las Torpederas, en Valparaíso, luego de ser abordada por un grupo de cuatro delincuentes mientras se dirigía a almorzar a un restaurante del sector.

De acuerdo con el relato entregado por el padre de familia, el grupo se encontraba hospedado en Santiago y decidió trasladarse hasta la Ciudad Puerto junto a su esposa e hijos con el objetivo de conocer la zona y visitar el mar.

Fue durante su desplazamiento por el sector de Las Torpederas que los turistas fueron observados por cuatro sujetos, dos de los cuales se acercaron rápidamente hasta rodearlos para sustraerles sus pertenencias.

Para concretar el robo, los individuos los habrían intimidado utilizando un objeto cuya naturaleza la familia no pudo determinar, debido a que no lograron establecer si se trataba de un cuchillo o un arma de fuego.

Ante esta situación, los afectados decidieron no oponer resistencia y entregaron sus especies personales a los antisociales, quienes posteriormente escaparon en dirección al camino costero de Valparaíso.

Tras lo ocurrido, la familia brasileña se trasladó hasta una comisaría de Carabineros, donde entregó los antecedentes del asalto y relató el violento episodio que debieron enfrentar durante su visita a la Ciudad Puerto.

PURANOTICIA