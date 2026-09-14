Camión vuelca tras colisionar con vehículo menor en transitado acceso a Valparaíso

Un accidente de tránsito se registró durante la mañana de este lunes en uno de los principales accesos a Valparaíso, luego de que un camión y un vehículo menor colisionaran en la intersección de avenida Santos Ossa con avenida Argentina.

A raíz del impacto, el vehículo de carga terminó volcado en plena vía, generando dificultades para la circulación en este punto ubicado a pocas cuadras del Congreso.

La emergencia movilizó a equipos especializados, quienes se encuentran trabajando en el lugar para atender el procedimiento derivado del siniestro vial.

De acuerdo a lo consignado por la unidad Transporte Informa, se mantuvo una pista habilitada en Santos Ossa tanto en dirección a Placilla como hacia la costa.

También permaneció disponible el ingreso desde avenida Washington.

Desde el organismo recomendaron transitar con máxima precaución y a velocidad moderada mientras se desarrollaban las labores de emergencia y se normaliza la circulación.

La situación se concentra en el sector de Santos Ossa con avenida Argentina, en dirección al plan de Valparaíso, por lo que se llamó a los conductores a considerar eventuales demoras al desplazarse por este acceso.

PURANOTICIA