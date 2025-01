Falta de control de Aduana Valparaíso permitió que producto usado para preparar fármacos pasara como "alimento para deportistas"

Una serie de incumplimientos e irregularidades detectó la Contraloría, tras una auditoría realizada a la Dirección Regional de Aduana en Valparaíso, donde la lupa se puso a la fiscalización de importaciones que el organismo realizó en la zona primaria del Puerto de Valparaíso entre el 1 de enero y el 31 diciembre de 2023, cuyos detalles están contenidos en el «Informe Final N°788 de 2024» al cual accedió Puranoticia.cl.

La investigación ejecutada por la entidad que fiscaliza a los órganos del Estado se planificó en base a los riesgos detectados durante la etapa de planificación, los que dicen relación con posibles fiscalizaciones realizadas por personal de la Dirección Regional de Aduana de Valparaíso en el Puerto de la comuna, las cuales no se encuentran correctamente acreditadas o que pudieron no haberse realizado.

En ese sentido, el estudio de la Contraloría Regional de Valparaíso buscaba comprobar que las fiscalizaciones efectuadas por la Dirección Regional de Aduanas se encuentren debidamente registradas y acreditadas; verificar que los procesos de fiscalizaciones realizadas por la entidad sean conforme a la normativa; y constatar que las importaciones estén debidamente autorizadas por los organismos competentes.

FALTA DE CONTROL

Una de las principales observaciones contenidas en el «Informe Final N°788» habla de la internación de las mercancías consistentes en 216 unidades del producto Lipo Revolution de 60 cápsulas y 60 unidades del Testolander Booster de 120 cápsulas –ambos de la marca Landerfit– y 60 unidades del Vitrix 60 cápsulas y 120 unidades del L-Carnitine Liquid 3.000 mg 16 OZ –ambos de la marca Nutrexfuera–.

Lo anterior, porque la Contraloría advirtió que la autorización de la Seremi de Salud Valparaíso bajo la denominación de alimento para deportistas “resultó improcedente”, ya que, según el Instituto de Salud Pública (ISP), esos productos contienen sustancias que solo pueden ser utilizadas en la preparación de fármacos, por lo tanto, sujetos al control de esa entidad. Pese a ello, la revisión de Aduana concluyó sin observaciones.

De igual forma, se cuestionó el ingreso de otro tipo de mercancías, entre ellas, algunas que no contaban con Certificado de Destinación Aduanera emitido por el SAG para su ingreso a Chile. No obstante, las fiscalizaciones de Aduanas Valparaíso a esas declaraciones de ingreso no advirtieron tales incumplimientos. Por ello, se le instruyó al organismo que adopte medidas para evitar que situaciones así se repitan.

También se verificaron otras importaciones que estaban tramitadas con nombre de otras empresas, artículos que no tenían la aprobación de Sernapesca -u otros que contaban con variadas irregularidades para su ingreso correcto al país- al ser fiscalizadas por la Dirección Regional de Aduanas, concluyeron sin observaciones.

SISTEMAS INFORMÁTICOS

La auditoría realizada por la Contraloría Regional de Valparaíso también observó que hubo debilidades en sistemas informáticos. En ese sentido, se constató que las denuncias asociadas a 147 declaraciones de ingreso de 2023 se emitieron en el Sistema Denuncias, Cargos y Reclamos (Decare) con 695 días de desfase respecto de su fecha de fiscalización en el Sistema de Declaraciones de Ingreso (DIN).

El estudio también se comprobó que no se emitieron en Decare las denuncias asociadas a 13 DIN, en circunstancias que las fiscalizaciones realizadas a esos documentos presentan “denuncia por contravención” o “denuncias por contrabando”.

El informe también constató la existencia de 572 denuncias penales emitidas en el Sistema DECARE entre 2020 y 2023 por los delitos de contrabando, en contra de la identidad intelectual e industrial y la presentación de declaraciones maliciosamente falsas, que a la fecha de fiscalización figuraban en estado de “generada”. Esto, vulnera el principio de responsabilidad y deber de las autoridades que ejercen el control.

SUMARIOS SIN TERMINAR

La auditoría efectuada por la Contraloría también determinó la existencia de 12 procedimientos disciplinarios (sumarios) –instruidos por la Dirección Regional de Aduanas de Valparaíso– que aún se encuentran en desarrollo, pese a que uno de ellos se inició hace 72 meses, es decir, durante el año 2018, siete años atrás. Por esta razón, la Contraloría Regional de Valparaíso ordenó al servicio de Aduanas "afinarlos a la brevedad", lo que deberá ser validado por esta misma entidad de control.

Asimismo, se comprobó que el Servicio Nacional de Aduanas no dispone de un mecanismo que permita validar los vistos buenos, autorizaciones y certificaciones otorgados por otros organismos que deben autorizar el ingreso de mercancía al país, lo que denota una carencia de medios idóneos para realizar fiscalizaciones, aumentando el riesgo del ingreso de mercancías ilícitas y afectando los tiempos de revisión.

Por estos motivos, se ordenó a la Dirección Regional de Aduana que inicie un sumario, con el objetivo de determinar las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados en los hechos descritos. Así, deberán remitir a esta institución fiscalizadora el inicio de este acto administrativo en 15 días.

