Fallece Jefe de la Brigada Congreso de la PDI en trágico accidente en Villa Alemana

El Jefe de la Brigada Congreso Nacional de la Policía de Investigaciones, subprefecto Rodrigo Carreño Rodríguez, falleció la tarde de este sábado en un accidente de tránsito registrado en Villa Alemana, tras ser embestido por un camión de carga que perdió el control debido al pavimento mojado en el kilómetro 24 de la Ruta F50 Lo Orozco.

En el vehículo viajaban el subprefecto y su hijo de 4 años, quien resultó con lesiones de extrema gravedad y permanece internado en estado crítico. En la colisión se vieron afectados otros dos automóviles, cuyos ocupantes —dos adultos con lesiones leves y tres menores ilesos— fueron atendidos por equipos de emergencia en el lugar.

La muerte del alto oficial fue confirmada por el secretario general del Senado, Raúl Guzmán, quien lamentó profundamente lo ocurrido y señaló que “su fallecimiento se produce como consecuencia de un accidente de tránsito. Iba acompañado de su hijo de 4 años, quien se encuentra en estado grave”.

Guzmán añadió que se tomarán contactos con el Alto Mando Institucional de la PDI para transmitir formalmente las condolencias del Senado.

Durante la noche, la Cámara Alta expresó públicamente su “consternación ante esta irreparable pérdida, acompañando en estos duros momentos a su familia e institución”. Por su parte, el vicepresidente del Senado, Ricardo Lagos Weber, manifestó que “expresamos nuestras condolencias a la institución, a la familia y a los amigos del jefe de la Brigada Congreso […] destacamos su trabajo y desarrollo profesional en el ejercicio de su labor y lamento lo ocurrido”.

La partida del subprefecto Carreño enluta a la PDI y al mundo político, que reconocieron su dedicación y su trayectoria al servicio del país.

