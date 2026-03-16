Fallece exdirector regional de Gendarmería en Valparaíso, coronel (r) Álvaro Millanao

Tras permanecer algunos días internado en la UCI de Hospital San José del Carmen, en Copiapó, se confirmó el fallecimiento del coronel (r) Álvaro Millanao Valenzuela, quien fuera director regional de Gendarmería en Valparaíso entre 2024 y 2025.

El oficial de la institución –integrante de la promoción 1994-1995– asumió el cargo en julio de 2024 luego de ostentar el mismo puesto en la región de Atacama. En la Quinta Región estuvo 10 meses, siendo sucedido por el coronel Héctor Espinoza.

Durante su gestión en Valparaíso, su labor se centró en el control de la seguridad penitenciaria, la incautación de elementos prohibidos y la gestión de contingencias críticas en unidades de la región, como cuando coordinó la respuesta ante la fuga de cinco internos de la cárcel de Valparaíso, en julio de 2024.

El coronel (r) Millanao también supervisó las labores de control durante un incendio en uno de los módulos de la cárcel porteña y dio cuenta de incidentes críticos, como la muerte de un reo tras un intento de fuga en la cárcel de Los Andes a fines de 2024.

Su deceso fue confirmado por la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios (ANOP), que indicó que "lamentamos profundamente comunicar el sensible fallecimiento de quién fuera en vida el coronel (R) Sr. Álvaro Millanao Valenzuela, (Q.E.P.D)".

"Desempeñó funciones en distintos establecimientos penales y especiales del país, sus últimos cargos como Director Regional en las regiones de Atacama y Valparaíso", recordaron, junto a destacar los cargos que ocupó en la propia entidad gremial.

"En lo concerniente a nuestra organización gremial, desempeñó distintos cargos, llegando a desempeñarse como Secretario Nacional, donde destacó por su lucha incansable de los derechos del personal en su conjunto con énfasis en la planta de Oficiales", complementaron los oficiales penitenciarios.

Cabe hacer presente que sus funerales serán trasladados a la ciudad de Angol, en la región de La Araucanía, donde se realizará el sepelio, aunque aún no se ha definido por parte de la familia el lugar donde descansarán sus restos mortales.

"Adherimos al dolor de la familia, así como tambien al de quienes fueron sus compañeros de trabajo, ante esta irreparable pérdida, expresando nuestras más sinceras condolencias, esperando que nuestro señor Jesucristo les brinde el consuelo necesario", expresaron desde el director nacional de la ANOP.

PURANOTICIA