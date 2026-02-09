Fallece destacada vecina de Panquehue tras sufrir accidente en cabalgata del Cruce de Los Andes en Putaendo

Este lunes se confirmó el fallecimiento de María Isabel Villalobos, destacada deportista y vecina de la comuna de Panquehue, en la región de Valparaíso.

La mujer de 53 años perdió la vida el domingo tras caer desde su caballo en el sector La Vega, durante la cabalgata conmemorativa del Cruce de Los Andes en Putaendo.

La persona fue trasladada en helicóptero hasta el Hospital Biprovincial Quillota-Petorca, donde pese a los esfuerzos médicos, dejó de existir.

A través de su cuenta de Instagram. la Municipalidad de Panquehue informó que "su alcalde, don Gonzalo Vergara Lizana, junto al Honorable Concejo Municipal, desea expresar su más profundo pesar ante el lamentable fallecimiento de doña María Isabel Villalobos Valle, vecina de la comuna".

"La señora María Isabel fue una persona muy activa en la comunidad panquehuina: practicaba mucho deporte, participando de diversas actividades del Programa Vida Sana del Cesfam María Elena Peñaloza Morales como trekking, ciclismo, entre otros", agregaron.

"A su familia, seres queridos y amigos, le extendemos nuestras más sinceras condolencias. Que encuentren consuelo en la huella de María Isabel, en su compañerismo y en el cariño de una comunidad que la recuerda con respeto y afecto", complementaron.

Por su parte, el alcalde de Putaendo, Mauricio Quiroz, se refirió al fallecimiento de la integrante de la cabalgata conmemorativa del Cruce del Ejército de Los Andes.

"Lamentamos profundamente lo ocurrido, hacemos llegar nuestra más profundas condolencias a su esposo Fabián, a su hija, familiares y amigos", manifestó.

"Este accidente, ocurrido en el trayecto de regreso de la cabalgata, se produjo en horas de la tarde del domingo 8 de febrero", agregó.

El jefe comunal sostuvo que "las circunstancias de lo ocurrido deberá ser investigadas por las instituciones correspondientes".

Finalmente, Quiroz dio a conocer que "como alcalde he decretado duelo comunal por dos días a partir de mañana lunes”.

(Imagen: Municipalidad de Panquehue)

