Fallece a los 97 años Atilio Ansaldo, figura histórica de la empresa familiar nacida en Valparaíso hace 120 años

A los 97 años falleció Atilio Ansaldo Vaccari, uno de los hijos de Juan Ansaldo, fundador hace más de 120 años del emporio familiar en Valparaíso que, con el paso del tiempo, se transformó en una reconocida juguetería.

Ansaldo S.A. informó que el empresario asumió un rol clave desde muy joven, luego de que su padre debiera alejarse del negocio por motivos de salud.

“Con apenas 17 años, cuando su padre debió alejarse del negocio por motivos de salud, Atilio Ansaldo dejó el colegio para asumir la responsabilidad de conducir el emporio familiar”, señalaron.

Añadieron que “puso el deber por delante y abrió el camino de la segunda generación de la familia Ansaldo”.

La firma enfatizó en “la valentía” que tuvo al encabezar el sueño de su padre “y convertirlo en el legado que hoy inspira a todos quienes forman parte de la empresa”.

En la década de 1970 fue cuando la empresa decidió dar el giro definitivo hacia la importación de juguetes, comenzando con los vehículos ingleses Matchbox, sentando las bases para que la compañía sea conocida como el gran distribuidor de franquicias globales de entretenimiento.

Cabe señalar que quienes también dejaron su pésame fue la Sesta Compagnia di Pompieri «Cristoforo Colombo» (la Sexta Compañía de Bomberos de Valparaíso). En su publicación reconocieron el rol de colaborador histórico de Atilio Ansaldo Vaccari.

"Colaborador de la Sesta durante largos años, aportando en distintas actividades sociales de la compañía. Extendemos nuestras condolencias a su familia y amigos en estos tristes momentos", señalaron.

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