"Falla a nivel de transmisión" dejó a cerca de 40 mil clientes de CGE sin luz en Viña del Mar

Durante la mañana de este martes, se produjo un masivo corte del suministro eléctrico en las comunas de Valparaíso y Viña del Mar.

De acuerdo a la Compañía General de Electricidad S.A. (CGE), pasadas las 11:30 horas se registraron un total de 39.977 clientes afectados en ambas zonas, aunque principalmente en la Ciudad Jardín.

La empresa informó que el corte se debió a “una falla a nivel de transmisión”, cuya causa será investigada.

Hasta las 14:00 horas, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) reportó que la región de Valparaíso registra 2.093 clientes sin luz.

Cabe señalar que cerca de la medianoche de este este lunes, una masiva interrupción del suministro eléctrico afectó a diversos sectores de la comuna de Viña del Mar. Residentes reportaron haber percibido un estruendo previo a la caída instantánea del servicio.

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