¿Fachos o comunachos? Diputado electo Juan Marcelo Valenzuela adelanta definiciones del Partido de la Gente para la segunda vuelta

La Elección Presidencial de este 16 de noviembre dejó un escenario político marcado por la definición entre Jeannette Jara, candidata del oficialismo, y José Antonio Kast, abanderado del Partido Republicano, quienes avanzaron a la segunda vuelta.

Sin embargo, la gran sorpresa de la jornada provino del Partido de la Gente (PDG): Franco Parisi, su líder, obtuvo 2.552.649 sufragios, equivalentes al 19,71% de la votación, consolidándose como el tercer candidato más votado del país.

En este nuevo panorama electoral, el comportamiento del electorado del ingeniero comercial aparece como un factor decisivo para el balotaje. La magnitud de su votación y su peso territorial vuelven especialmente relevante la posición que adopte la colectividad en las semanas previas a la segunda fase de la contienda presidencial.

Bajo este contexto, Puranoticia.cl conversó con Juan Marcelo Valenzuela, quien el domingo resultó electo Diputado por el Distrito 7 de Valparaíso para el periodo legislativo 2026-2030. Consultado respecto a la postura que adoptará el PDG frente a la segunda vuelta, el futuro parlamentario explicó que la definición será tomada mediante un proceso interno de la colectividad y posteriormente informada a la ciudadanía.

"Yo soy muy respetuoso de las instituciones, y yo creo que eso marca la diferencia con los parlamentarios; tiene que marcar la diferencia y lo tenemos que entender. Por supuesto que yo tengo una opinión, tengo una convicción, pero eso va a quedar en la urna. Si yo te doy una respuesta ahora, que sería un tremendo reels, estaría traicionando a mi partido y, además, estaría condicionando a la gente del PDG, a nuestros electores, que tiene el legítimo derecho de informarse primero y tomar una decisión. Y eso lo va a hacer el partido", manifestó el también panelista de «Bad Boys».

En ese sentido, el publicista e ingeniero de profesión aseguró que "hoy día nos mantenemos siendo no fachos y no comunachos. Nosotros estamos del lado de la gente (...) Tenemos claro que se viene algo muy importante en la segunda vuelta, pero que los candidatos salgan a ganar en el voto, que vayan a la comuna de La Pintana, que vengan a Valparaíso, que recorran la avenida Argentina. No he visto un candidato presidencial haciendo eso, por lo menos acá en mi Valparaíso querido. Entonces que se vayan a meter a San Antonio, por ejemplo... que hagan la pega".

Consultado respecto al futuro de Franco Parisi quien –recordemos– vive en Estados Unidos, Valenzuela señaló a Puranoticia.cl que "Franco se quedará en Chile. Y es más, quiero que se quede en Chile y estamos haciendo todo lo posible para que se vincule entre el partido y los parlamentarios. Él es un tremendo líder, si fue capaz de levantar una votación de un 13% a un 20% a cuatro puntos de pasar a segunda vuelta, y cuando tenía a todos los medios en contra por el tema de las encuestas".

Por último, acerca de sus sensaciones tras el proceso electoral del 16 de noviembre subrayó que "teníamos la sensación –y la certeza para nosotros– de que teníamos ciertas posibilidades de pasar a segunda vuelta y lo hemos levantado. Nos vimos afectados por el cartel de las encuestas que sin dudas generaron una sensación ambiente muy distinta a los resultados finales. Pero también, por otra parte, levantamos una bancada, más que la duplicamos respecto al resultado del 2021, y a eso nosotros nos deja una responsabilidad tremenda porque aunque algunos no lo quieran ver de esa manera, el Partido de la Gente va a ser una bancada bisagra que va a permitir –espero– avanzar en leyes que vayan en beneficio de las personas".

