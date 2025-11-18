Fachada del Mercado Cardonal de Valparaíso será sometida a intenso proceso de pintado y hermoseamiento

Un convenio firmado entre los locatarios y el Municipio de Valparaíso permitirá renovar la fachada completa del Mercado Cardonal, a través de la limpieza y pintura, que le darán un mejor y renovado aspecto a uno de los centros sociales de la comuna.

La alianza consiste en que, de parte de los locatarios, se entregaron 40 tinetas de pintura, con las que la Alcaldía porteña, a través de sus funcionarios del Departamento de Asistencia Técnica y Departamento de Gestión Patrimonial, se encargarán de aplicar la técnica para su hermoseamiento.

La alcaldesa Camila Nieto comentó que “esto significa un punto importante del trabajo que hemos estado haciendo en este sector de Uruguay, por lo menos hace seis meses. Vamos a hacer un cambio de imagen del sector del Mercado, especialmente, de esta infraestructura histórica; ello, con el objetivo de, en un futuro, reubicar a las personas de las flores y, de esa manera, aumentar y potenciar el trabajo que hemos realizado en torno al reordenamiento del sector del Mercado y Uruguay”.

La medida se suma al completo operativo que se ha desarrollado en el entorno del lugar para habilitarlo como un espacio seguro, limpio y ordenado.

Por su parte, los locatarios se mostraron muy contentos y esperanzados con los trabajos iniciados este lunes, valorando que "es un sueño, es histórico. Llevo 50 años acá y nunca la Municipalidad se había acercado a nosotros. Hemos tenido una gran ayuda de la alcaldesa, que tenemos que resaltar, pues nos ha dado confianza junto con Carabineros. Ustedes ven que le hemos cambiado la cara al Mercado. En general, estamos muy contentos”, afirmó Leonardo Allende, presidente de los socios del mercado.

Cabe precisar que su funcionamiento no se verá alterado por las faenas de pintado, puesto que estas se realizarán durante desde las 17:00 horas hasta el anochecer, en la idea de no entorpecer ni dificultar el trabajo de los locatarios.

Finalmente, la general de Carabineros, Patricia Vásquez, valoró diciendo que "desde el primer momento, y como es nuestro deber constitucional, hemos apoyado la gestión de la alcaldesa. Es un plan que comenzó en enero, se concretó en junio y ha tenido muy buenos resultados".

"Tenemos un balance de más de 250 detenidos en este sector y más de 9 mil controles de identidad, que también ha arrojado personas con órdenes judiciales pendientes. La idea es apoyar la iniciativa de ahí hacia calle Uruguay, pero también, tener permanencia y servicio en Aníbal Pinto y Barrio Puerto. Por lo tanto, Carabineros está redoblando sus esfuerzos junto con la seguridad municipal”, complementó la autoridad policial.

