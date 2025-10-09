Fachada de vivienda con orden de demolición se derrumbó en la Av. Colón de Valparaíso

Este jueves se produjo el derrumbe de parte de una pared perteneciente a la fachada de una vivienda en la avenida Colón, a la altura de la avenida Francia en la ciudad de Valparaíso.

La situación que se registró pasado el mediodía no dejó personas lesionadas, pero sí afectó a un vehículo que se desplazaba por el sector ante la caída de material.

Desde el Municipio de la Ciudad Puerto informaron que se reforzará el cierre perimetral del sector para evitar otras emergencias.

Además, indicaron que está otorgada la concesión para la demolición del inmueble del cual se desprendió parte de la pared.

Por su parte, la plataforma TransporteInforma de la región de Valparaíso llamaron a la "precaución" ya que el tránsito se encuentra suspendido en Av. Colón entre San Ignacio y Francia.

Finalmente, indicaron que el flujo vehicular está siendo redireccionado hacia Independencia.

IMÁGENES

PURANOTICIA