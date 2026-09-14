Extreman seguridad ante anuncio de toma de pescadores de Quintero y Puchuncaví por rechazo al proyecto de planta de jibia

El Gobierno reforzó las medidas de seguridad en la bahía de Quintero y Puchuncaví ante el anuncio de movilizaciones realizado por pescadores artesanales que mantienen un conflicto con la Seremi de Vivienda y Urbanismo por el proyecto de una planta de procesamiento, tratamiento de jibia y productos del mar en una zona rural.

El delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, informó que durante la noche del domingo y la mañana del lunes se monitoreó la bahía junto a la Armada y que se dispuso el despliegue de contingente de Carabineros y personal naval ante la posibilidad de que los hombres de mar concretaran una toma del sector.

“Estuvimos monitoreando la bahía desde ayer en la noche hasta hoy en la mañana con la Armada. Se dispuso Fuerzas Especiales, tanto Carabineros como la Armada, para efectos de evitar una suerte de toma en la bahía. No pasó eso, pero estamos allí presentes por si pudiera ocurrir”, señaló la primera autoridad de Gobierno.

De igual forma, explicó que el despliegue responde a la necesidad de prevenir una eventual alteración del orden público y evitar que una movilización pueda afectar las actividades de otros trabajadores de la zona, tanto pescadores como de otros rubros.

Además, recalcó que esta movilización "es solamente de un grupo de pescadores", y que obedece a un reclamo producto de que "la Seremi de Vivienda evacuó un informe negativo frente a que esa planta de jibia no califica para instalarse en un suelo rural, sino que tiene que estar en un suelo que diga actividad molesta”.

ANUNCIAN MOVILIZACIONES

El despliegue de seguridad se produce luego de que la Federación de Pescadores Artesanales Bahía Narau anunciara el inicio de "movilizaciones pacíficas" para defender su proyecto de planta de tratamiento de jibia y otros productos del mar.

La organización explicó que "nuestro proyecto representa una oportunidad concreta de generar empleo y desarrollo para la zona, beneficiando directamente a 320 pescadores artesanales, quienes serían propietarios de esta planta”.

Asimismo, la organización cuestionó la respuesta negativa que recibió de parte de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda después de presentar observaciones en mayo pasado y sostuvo que la decisión, a su juicio, “no se ajusta a derecho”.

Uno de los puntos centrales de la controversia es precisamente la calificación de la actividad y su compatibilidad con el terreno donde se pretende desarrollar. La Federación sostiene que tanto la Seremi de Salud como los antecedentes técnicos considerados establecen una clasificación de empresa molesta y no peligrosa.

Los pescadores también aseguraron que "consideramos que la decisión adoptada responde a una interpretación que perjudica injustamente a los pescadores artesanales" y agregaron que "no estamos dispuestos a renunciar a un proyecto que hemos impulsado con esfuerzo, organización y compromiso”.

La Federación anunció que continuará utilizando las vías administrativas y legales disponibles y confirmó que durante esta semana iniciará movilizaciones para visibilizar su situación y pedir a las autoridades que reconsideren la decisión.

MINVU DEFIENDE INFORME

En tanto, desde la Seremi de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso defendieron la aplicación de las normas territoriales y descartaron que exista una oposición a la construcción de una planta de tratamiento de jibia y otros productos de mar.

El seremi Marcelo Ruiz explicó en punto de prensa que "quizás es de perogrullo, pero nosotros como Ministerio de Vivienda y Urbanismo somos el garante de que las normas urbanas y territoriales se apliquen con todo rigor”.

Asimismo señaló que “una actividad que está calificada como molesta no es coherente con el destino de un área rural”, por lo que planteó que la iniciativa debe emplazarse en un territorio que permita normativamente ese tipo de actividad.

“Nosotros no nos estamos oponiendo a que se construya una planta de jibia, sino que lo que estamos diciendo es que esa planta tiene que estar en el territorio que normativamente está adaptado para eso”, afirmó la autoridad gubernamental.

Por último, manifestó que "el área rural no es el lugar para que funcione una industria que está calificada como molesta u otra calificación de esa naturaleza”.

Así, mientras la Federación Bahía Narau prepara nuevas movilizaciones para defender su proyecto y cuestiona el rechazo de la Seremi de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso, el Gobierno mantiene un dispositivo preventivo en la bahía de Quintero y Puchuncaví ante la posibilidad de nuevas acciones de protesta, con presencia de Carabineros y la Armada para resguardar el orden público y evitar una eventual toma del sector.

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