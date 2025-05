Extraño problema obliga a aplazar demandas laborales que funcionarios desvinculados presentaron contra la gestión Mella en Quillota

Fue a fines de diciembre de 2024 y comienzos de enero de 2025 cuando la administración del alcalde Luis Mella en la Municipalidad de Quillota les notificó a unos 40 trabajadores que iban a ser apartados de sus funciones de cara al año que recién comenzaba, y a poco menos de un mes de iniciar una nueva gestión en la Alcaldía.

Cabe recordar que producto de esta verdadera poda municipal, el ex alcalde Óscar Calderón se fue en picada en contra de quien fuera su jefe y amigo hace algunos años, Luis Mella, con quien el vínculo se cortó por completo. "Quiero solidarizar profundamente con mi ex colegas de la Municipalidad de Quillota, quienes están pasando por esta lamentable situación de venganza política", expresó.

Y es que además de acusar "despidos injustificados" y "arbitrarios", los trabajadores desvinculados por Luis Mella han iniciado acciones legales ante el Juzgado de Letras de Quillota, tribunal al que presentaron una serie de demandas buscando diversas respuestas, desde indemnizaciones hasta el reintegro del puesto laboral.

"La demanda de nosotros es para que se reconozcan nuestros años de servicio en el Municipio de Quillota por los despidos injustificados, que ellos llaman "no renovación de contrato" y "desvinculación", afectando a unas 40 personas", expresó una de las despedidas de la casa edilicia, quien pidió a Puranoticia.cl no revelar su identidad para no tener problemas en el nuevo trabajo en el que se desempeña.

Tal como esta trabajadora, hay más de una veintena de funcionarios apartados del Municipio que decidieron presentar una demanda. Algunos lo han hecho de forma individual y otros se agruparon en torno a los mismos abogados y actúan colectivamente. Sin embargo, estos días han recibido un duro revés...

Los afectados denunciaron a Puranoticia.cl que debido a un extraño problema con el receptor del tribunal, las notificaciones de las audiencias no llegaron a tiempo, por lo que la Municipalidad de Quillota solicitó aplazar el proceso. Así ha ocurrido no con uno ni con dos, sino que con varios, lo que ha alimentado las suspicacias.

"En lo personal, todavía no tengo mi audiencia, pero sí tengo colegas que por diferentes motivos les fueron aplazando las audiencias. Ahí empezó a correr el tema de qué podría haber pasado, pero también las suspicacias, porque es muy probable que efectivamente la Municipalidad, en el ánimo de querer ganar tiempo y ver qué hacer, hace ese tipo de cosas y pide más tiempo. Además, los poderes del Estado tienen contactos entre ellos y pueden pasar este tipo de cosas", confesó otro afectado.

Esta situación ha significado que el proceso de demanda por despidos injustificados, tutela laboral, cantidad de años o calidad contractual, se retrasen y no haya respuestas.

En ese sentido, quien ejerciera por seis años en la casa edilicia quillotana señaló a Puranoticia.cl que "yo creo que lo que busca el Municipio es contar con la mayor información posible para defenderse de la mejor manera. Son varios despidos y entiendo que gran parte está demandando, por lo tanto es un monto no menor el total que el Municipio tendría que desembolsar, probablemente cientos de millones de pesos, básicamente por las antigüedades, la calidad contractual, el reintegro de funciones y otros que en definitiva quieren una indemnización".

En tanto, la otra afectada comentó que "dejando de lado el pensamiento de que quizás haya una afinidad entre el receptor y el Municipio, es una tremenda ventaja para ellos, que hoy dicen no tener dinero, que están en cero y con deudas hasta el cuello". Ante la consulta de qué ganaría la administración Mella al presionar para que se posterguen las audiencias, expuso que "el pago de las demandas porque, según mi percepción y de los abogados que trabajan con nosotros, el Municipio tiene todas las de perder. La gran mayoría de quienes demandamos no estamos demandando por poco tiempo, yo trabajé casi 10 años en el Municipio, pero hay compañeros con hasta 14 años de trabajo, entonces no es menor la cantidad de dinero que tendrá que pagarnos".

Los trabajadores afectados por esta medida adoptada por la administración de Luis Mella la consideran "arbitraria", recordando que hubo compañeros que el día 1 de enero de 2025 estaban desvinculados de la Municipalidad de Quillota, pero que el día 3 de enero fueron recontratados porque su jefatura fue a hablar con el Alcalde. "Fueron cuestiones que a la vista de los funcionarios fueron bien arbitrarias", concluyó una fuente consultada por Puranoticia.cl para este artículo.

PURANOTICIA