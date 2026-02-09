Extranjero muere tras violento ataque con arma blanca en toma Yevide en San Felipe

Un joven de nacionalidad extranjera falleció luego de ser apuñalado en reiteradas ocasiones al interior de la toma Yevide, en la comuna de San Felipe, durante la madrugada del domingo.

De acuerdo con antecedentes preliminares obtenidos por Los Andes Online, el hecho se registró cerca de las 03:00 AM horas al interior de una discoteca clandestina que funciona en el lugar. En ese contexto, la víctima se habría visto involucrada en una riña con otro hombre, de nacionalidad venezolana.

Según la información recabada, el agresor extrajo un arma blanca y atacó al joven con múltiples puñaladas en la zona torácica, dejándolo gravemente herido.

La víctima fue trasladada en un vehículo particular hasta el Hospital San Camilo, donde finalmente se constató su fallecimiento pese a los esfuerzos médicos.

Tras ser informado del hecho, el fiscal de flagrancia dispuso que las diligencias investigativas quedaran a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI de Los Andes, con el fin de esclarecer las circunstancias del crimen y dar con las responsabilidades correspondientes.

