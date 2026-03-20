Extorsión en Villa Alemana: detienen a delincuente que robó celular a menor de edad y luego le exigió $60.000 para devolverlo

Un operativo de Seguridad Pública de Villa Alemana, desarrollado la noche de este jueves, permitió la detención de un sujeto acusado de extorsión tras el robo de un teléfono celular, luego de una denuncia realizada al número de emergencias 1211.

El procedimiento se inició cerca de las 22:00 horas, cuando la víctima —un menor de edad— alertó que había sido víctima del hurto de su dispositivo en el sector céntrico y que posteriormente estaba siendo contactado por el antisocial. El individuo le exigía el pago de $60.000 para devolver el equipo, citándolo en una estación de servicio ubicada en la intersección de calle Maturana con Las Palmas.

Tras la denuncia, la Dirección de Seguridad Pública coordinó el despliegue de dos patrullas municipales hasta el lugar. Una vez en el punto acordado, los inspectores lograron identificar al sospechoso y verificar la presencia del celular robado, procediendo a su retención y posterior traslado a la Sexta Comisaría de Carabineros de Villa Alemana.

El director de Seguridad Pública, Claudio Mendiboure, detalló que “se trata de un hombre adulto que ya contaba con antecedentes penales previos. Tras la intervención de nuestros patrulleros, el sujeto fue puesto a disposición de Carabineros por el delito de receptación y durante la jornada de hoy pasará a su respectivo control de detención, donde el Ministerio Público definirá su futuro procesal”.

Por su parte, el alcalde Nelson Estay valoró la rápida acción de los equipos municipales y el rol de la comunidad, señalando que “este procedimiento demuestra la efectividad de nuestro servicio de patrullaje y la importancia de que los vecinos confíen en nuestros canales de denuncia como el 1211. No permitiremos que la delincuencia quede impune; hoy, gracias a la rápida acción de nuestros inspectores, no solo recuperamos un bien material, sino que pusimos a disposición de la justicia a quien pretendía lucrar con la inseguridad de una familia”.

El detenido pasará a control de detención durante esta jornada, mientras el municipio reafirmó su compromiso de fortalecer las estrategias de seguridad en terreno. Asimismo, reiteraron el llamado a la comunidad a utilizar el número 1211 ante emergencias o situaciones sospechosas, disponible las 24 horas en la comuna.

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