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Extienden Código Azul en Los Andes y San Felipe por bajas temperaturas y lluvias

Extienden Código Azul en Los Andes y San Felipe por bajas temperaturas y lluvias

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La medida permanecerá hasta el domingo 5 de julio para reforzar la atención de personas en situación de calle con rutas sociales y médicas, entrega de alimentos, abrigo y kits de higiene.

Extienden Código Azul en Los Andes y San Felipe por bajas temperaturas y lluvias
Viernes 3 de julio de 2026 22:25
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El Código Azul fue activado hasta el domingo 5 de julio en las comunas de Los Andes y San Felipe debido a las bajas temperaturas registradas y las precipitaciones pronosticadas. Esta medida se ha ido extendiendo desde el 27 de junio para reforzar el trabajo y prestaciones del Plan Protege Calle para apoyar a las personas en situación de calle que pueden correr riesgo ante condiciones climáticas extremas y el frío invernal.

La activación del Código Azul en ciertas comunas permite generar un circuito de apoyo a los profesionales que realizan las rutas sociales y rutas médicas, visitando a las personas en situación de calle, ofreciendo kits de higiene, alimentación y abrigo para quienes lo requieran, pues corresponden a atenciones a personas que no quisieron o no pudieron trasladarse hasta alguno de los albergues dispuestos por los municipios en conjunto a la Seremi de Desarrollo Social y Familia.

El seremi de Desarrollo Social y Familia de Valparaíso, Nicolás Cerda, comentó acerca que "nuestra prioridad es que ninguna persona ponga en riesgo su vida en la calle debido a las condiciones climáticas que se pronostican para el fin de semana. Los equipos de nuestra Seremía, en conjunto a las comunas, están trabajando arduamente para dar apoyo a todas las personas en situación de calle de San Felipe y Los Andes con el objetivo de entregar las prestaciones necesarias que ayuden a resguardar su salud e integridad".

El Código Azul se activa ante condiciones meteorológicas específicas: si se pronostican temperaturas iguales o menores a cero grados, o bien, si se pronostican hasta 5 grados y existen precipitaciones, ya sean lluvias o agua nieve.

Las comunas que no tienen activado el Código Azul igualmente mantienen sus dispositivos del Plan Protege Calle, con albergues, rutas sociales y rutas médicas que diariamente atienden a personas en situación de calle en las diferentes provincias de nuestra región.

El Ministerio de Desarrollo Social ha dispuesto una línea telefónica 24/7 para que la ciudadanía se contacte con el objetivo de dar aviso sobre personas que necesiten atencionesde los equipos comunales, corresponde al Fono Calle 800 104 777 opción 0.

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