Exportación de cerezas en riesgo por paro en San Antonio: Gobierno busca acuerdo con camioneros antes del primer embarque a China

El delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, presentó una oferta del Gobierno a la Asociación Gremial de Transportistas Porteadores Independientes de San Antonio (Agreporsai) para ponerle fin a la paralización de actividades en el recinto portuario que este viernes 6 de noviembre cumple ocho días.

Las exportaciones más complicadas por esta situación son las cerezas destinadas a China. En ese sentido, la autoridad de Gobierno expuso que "el lunes 9 de noviembre sale el primer navío a China, sale otra más también y eventualmente un tercero que está en evaluación. Esperemos que ese tercero no salga por Valparaíso, salga por San Antonio. Esta fruta viene de la región de O’Higgins, por tanto hay una distancia mayor”.

Asimismo, Millones manifestó que "también hay que indicar que el antepuerto de Valparaíso está casi al 100%. Por tanto, tampoco nos queda espacio para sacar carga en tránsito hacia Valparaíso. Estamos tratando de evacuar los contenedores del Puerto de San Antonio vía tren, ya que ciertamente es una situación compleja y, eventualmente, poder habilitar un almacén de emergencia si este paro continúa".

Acerca de la reunión con los transportistas, el delegado presidencial indicó que “se ha escuchado con mucho respeto. Nos hemos sentado a la mesa uno a uno con los almacenes extraportuarios y se le ha propuesto a los dirigentes un marco de acuerdo, el que ahora se expondrá a las bases de la gremial”.

TARIFAS DE LAS EMPRESAS

En cuanto a las tarifas que pagan las empresas, expresó que “también lo que hemos hablado con los almacenes, pero particularmente con los dirigentes, es establecer un indicador objetivo de reajustabilidad, el que no existía en esta caso”.

“Ese indicador es el Índice de Costos del Transporte, que es una fórmula que establece el Instituto Nacional de Estadística y, por tanto, ese indicador es objetivo respecto a la reajustabilidad”, enfatizó.

En tanto, el presidente de Agreporsai, Manuel Araya, indicó que “han habido diferentes propuestas. Estamos contentos, pero esto debo conversarlo con mis bases. Debo conversarlo punto a punto y contarles lo que ocurrió en la reunión”.

“Primero debo conversar con mis bases. La voluntad nuestra como camioneros es no entorpecer el tránsito ni la vía marítima. Sabemos lo que está pasando con los contenedores de fruta, sabemos que se están desviando a Valparaíso, pero debo conversar con mis bases”, sentenció el dirigente de los camioneros independientes.

PURANOTICIA