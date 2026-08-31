Expo Quillota 2026 da un giro histórico: llega a Mega con millonaria licitación y un nuevo nombre para su espectáculo televisivo

La Expo Quillota 2026 dejará atrás una de las principales características que había marcado sus 26 años de historia: su alcance dejará de estar limitado principalmente al público que concurre presencialmente al recinto, ya que por primera vez parte de su programación podrá ser vista en televisión abierta, a través de Mega.

La edición de este año se desarrollará entre el 29 de octubre y el 1 de noviembre, luego de que el Concejo Municipal aprobara por unanimidad la contratación de los servicios de producción por un monto de $400 millones, impuestos incluidos.

La empresa adjudicataria, Carola Henríquez Producciones EIRL, tendrá a su cargo la producción general, la contratación de los artistas y el soporte necesario para desarrollar el evento, además de las condiciones vinculadas a la transmisión televisiva.

Desde la Municipalidad de Quillota destacaron tras la aprobación que "por primera vez en sus 26 años de historia, tres de sus cuatro jornadas serán transmitidas en vivo por televisión abierta, en horario prime, a través de Mega, llevando a todo Chile la identidad, cultura, producción y talento de nuestra comuna".

Las jornadas que llegarán a la pantalla serán las del viernes 30 y sábado 31 de octubre, además del domingo 1 de noviembre. La noche del miércoles 29 de octubre, en tanto, estará destinada a la puesta a punto de los equipos, junto a ensayos y pruebas técnicas.

La transmisión está considerada inicialmente entre las 22:00 y las 02:00 horas, aunque la propuesta contempla que el canal pueda efectuar ajustes en los horarios de acuerdo con sus necesidades de programación y aspectos técnicos.

ESCENARIO CULTURAL

La expansión hacia la televisión nacional no significará dejar de lado el componente local de la Expo. Por el contrario, la Municipalidad anunció que mantendrá durante las cuatro jornadas un Escenario Cultural destinado a exponentes de la comuna.

La instancia estará orientada a disciplinas como música, danza, folclore y espectáculos familiares. La convocatoria ya había generado interés entre los artistas locales, con más de 30 postulaciones registradas antes del cierre del proceso.

Así, la organización busca que la llegada de la Expo a Mega también sirva para mostrar a nivel nacional parte del talento desarrollado en Quillota.

«FESTIVAL DE QUILLOTA»

Los documentos asociados a la contratación incorporan, además, un elemento que podría llamar la atención durante la difusión del evento.

En los antecedentes aparece la expresión «Festival de Quillota 2026» para identificar el espectáculo que será llevado a la pantalla. Esta denominación se utiliza de manera diferenciada respecto de la XXVI Expo Feria "Yo Creo en Quillota".

Cabe hacer presente que no se trata de una decisión que cambie el nombre de la tradicional Expo realizada todos los años. sino que el Festival de Quillota aparece vinculado al componente del evento que será producido y transmitido por Mega.

De igual forma, se indicó que la participación de Mega no se limitará a poner sus pantallas a disposición de la actividad. La propuesta establece determinadas condiciones respecto de los contenidos que serán emitidos.

Entre ellas se encuentra la revisión de la programación artística antes de su emisión. La selección definitiva de los artistas deberá ser comunicada al canal y, de acuerdo con los antecedentes de la propuesta, contar con su aprobación previa.

Una situación similar se contempla para los espectáculos de humor, cuyas rutinas deberán ser revisadas antes de salir al aire, tal como ocurre en Viña del Mar, por ejemplo.

La producción televisiva también considera dos animadores principales con experiencia en televisión abierta y un periodista destinado a labores de backstage, además de los equipos técnicos y directivos para las transmisiones.

PROMOCIÓN A QUILLOTA

El acuerdo también tendrá efectos más allá de los cuatro días de la Expo.

La propuesta contempla una campaña de promoción para la propia actividad y para otros cuatro eventos municipales, cuya selección deberá ser coordinada posteriormente con la Municipalidad de Quillota.

Esta difusión se extenderá hasta abril de 2027 y considera distintas plataformas de Megamedia, incluyendo presencia en pantalla, menciones en programas y espacios digitales.

Asimismo, se informó que uno de los aspectos más relevantes del acuerdo se encuentra en las condiciones sobre el material generado durante el evento.

La propuesta contempla que Megamedia tenga derechos exclusivos sobre la transmisión y explotación audiovisual del espectáculo, incluyendo emisiones en directo, diferidas y bajo demanda.

El alcance considera televisión abierta, plataformas de streaming, sitios web, aplicaciones, redes sociales y otros formatos digitales que pueda utilizar el grupo de comunicaciones.

¿COBERTURA EN DUDAS?

Esta situación plantea también en la comuna una interrogante respecto de la cobertura que tradicionalmente realizan los medios locales durante la Expo Quillota.

Y aunque no se indica que los medios comunales o provinciales queden impedidos de efectuar su tradicional cobertura periodística, lo cierto es que las condiciones específicas para el acceso de la prensa durante las jornadas televisadas no aparecen detalladas en la información conocida hasta este momento.

La diferencia resulta relevante, ya que los derechos exclusivos sobre la explotación audiovisual del espectáculo no necesariamente significan que exista una prohibición para realizar cobertura informativa. Las condiciones definitivas de acreditación y trabajo periodístico deberán conocerse antes del desarrollo del evento.

Será, en definitiva, una edición con una exposición mucho mayor que las anteriores, que llevará a Quillota a las pantallas de todo el país y pondrá a prueba la capacidad de la tradicional Expo para adaptarse a un formato televisivo nacional sin perder el sello local que la ha caracterizado durante 26 años, incluso cuando el espectáculo que llegará a Mega será presentado bajo la denominación «Festival de Quillota 2026».

PURANOTICIA