Expo Quillota 2025 revela su grilla de artistas: «Puma» Rodríguez, Pedro Fernández y Zúmbale Primo serán los platos fuertes

Con una programación que combina música, humor, espectáculos infantiles, cumbia, ranchera y un gran cierre internacional, se dio a conocer la grilla de artistas que estará presente en la Expo Quillota 2025, tradicional evento que este año se llevará a cabo entre los días jueves 30 de octubre y domingo 2 de noviembre.

Desde su nacimiento a principios de los años 2000 bajo el lema «Hecho en Quillota», en el corazón de la comuna, en la Plaza de Armas, la actividad ha crecido y se ha consolidado como un referente cultural, tradicional y musical de la región. A lo largo de los años, han desfilado artistas como Juanes, Luis Fonsi, Antonio Ríos, Pimpinela, Vicentico, Miranda, Luis Jara, Francisca Valenzuela, Jere Klein, entre otros.

JORNADA INAUGURAL

La fiesta comenzará con el romanticismo y la emoción del ícono internacional José Luis «Puma» Rodríguez, quien brindará una noche llena de nostalgia y sentimiento. El humor será protagonizado por el irreverente Mauricio Palma, quien traerá su conocido personaje «Violento Parra», prometiendo carcajadas. Para cerrar la noche, el carismático Américo tomará el escenario para poner a bailar y cantar a todos los asistentes.

NOCHE DE HALLOWEEN

La noche más esperada por los jóvenes será la del viernes 31 de octubre, con una jornada cargada de música urbana. El primer artista en encender el escenario será Lucky Brown, reconocido por sus colaboraciones con otros artistas destacados como Katteyes y Jere Klein. Su álbum «I am Lucky Brown» ha incluido éxitos como «Báilame Así» y «Me veo Rico».

El segundo protagonista será Pailita, quien agotó entradas en la Expo 2022 y que ha logrado una gran proyección internacional, alcanzando el Top 1 en la lista Billboard Global 200. A continuación, el ritmo de la guaracha será traído por Martin White, conocido por sus éxitos como «V16», «Pitiklein» y «Wacha Loca». Para finalizar la noche de Halloween, Loyaltty, la viral cantante de éxitos como «Mal Porta», pondrá el broche de oro a una jornada llena de energía y ritmo urbano.

RANCHERA Y CUMBIA

La tercera noche, el sábado 1 de noviembre, arrancará con la energía de Los Pincheiras del Sur, un grupo nacional con 15 años de trayectoria y éxitos como «Escápate Conmigo». Luego, el dúo humorístico Cebolla y Bodoque, integrado por Adrián Correa y Diddier Marín, hará reír a todos los asistentes con su especial sentido del humor. Para los más pequeños, habrá una presentación del popular Perro Chocolo, entre otras sorpresas.

El cierre de la noche estará a cargo de Zúmbale Primo, grupo que ya ha sido parte de la Expo en ediciones pasadas (2022 y 2023) y que promete un espectáculo lleno de baile y fiesta.

CIERRE INTERNACIONAL

La Expo Quillota 2025 culminará con una noche internacional de lujo. Desde México, el ídolo Pedro Fernández llegará al estadio Lucio Fariña Fernández para ofrecer una presentación memorable con todos sus grandes éxitos.

De esta manera, la Expo Quillota 2025 no solo reunirá a grandes figuras nacionales e internacionales, sino que también será una vitrina para talentos locales, quienes aportan identidad, diversidad y raíces a cada jornada. La presencia de dos escenarios busca precisamente eso: que el público pueda disfrutar de un recorrido cultural amplio, desde la música popular hasta las expresiones artísticas de la comuna. Cada día será una verdadera fiesta pensada para toda la familia, con espacios de encuentro, gastronomía, entretención y, por supuesto, mucha música en vivo. El escenario Cultural partirá desde las 17:00 horas y culminará a las 20:00 horas durante los cuatro días.

Los artistas que se presentarán son Gabriel «Webo» Sepúlveda y la Banda Entretiempos, Ayekantun, grupo de baile folclórico, Los Exiliados, Orquesta música popular Regimiento, ANGERSTORM, TIC, Academia Municipal de Música 2,Taller Municipal de Teatro,Academia Municipal de Danza ,Payasitas Mildai, Academia de Danza Feeling Dance, Mesa Danzas del Vientre Eido Asha Barakah, Danza oriental, Grupo Folclórico Ayún, Móvedex, Los de Chaparro, Voces Amigas, W40, bandas de rock como Aureola Incoherente, Atom V Band, y Perro Aguayo.

ENTRADAS

En cuanto a los precios de las entradas, el ticket general tiene un valor $6.000 durante los tres primeros días, mientras que la noche final costará $10.000. Las personas con discapacidad, los niños hasta 10 años y los adultos sobre 60 años, pagan $500 los tres primeros días y $1.000 la noche final.

Además, se ha dispuesto un plan de seguridad pública, gestionado por los trabajadores municipales, y se ofrecerá transporte hacia toda la provincia de Quillota, así como a la provincia de Marga Marga, durante toda la noche.

La Expo Quillota 2025 contará con más de 250 módulos de expositores en gastronomía, artesanía, agronomía, turismo y otras actividades, además de contar con salas de contención TEA y por segundo año consecutivo nuestra gran fiesta contara con la certificación de carbono neutral.

