Expo Quillota 2025 inaugura nueva versión con shows del "Puma" Rodríguez y Américo

Con una emotiva ceremonia y un ambiente cargado de entusiasmo, se dio inicio oficial a la Expo Feria “Yo Creo en Quillota” 2025, que celebra 25 años de historia consolidándose como una de las fiestas más importantes de la región de Valparaíso.

La jornada inaugural reunió a autoridades, emprendedores, representantes de instituciones y vecinos, quienes participaron del tradicional corte de cinta, lo que marca el inicio de cuatro días dedicados a la cultura, música, emprendimiento e identidad local.

Durante la jornada también se presentó un video conmemorativo de los 25 años de la Expo Quillota, que recorrió los hitos más importantes desde sus inicios, destacando su crecimiento como espacio de encuentro familiar y de desarrollo comunal.

El alcalde Luis Mella señaló que "desde las 13:00 horas, todos los días, vamos a tener un evento precioso. Hay juegos infantiles, hay una serie de atractivos, se vienen a la 1 y hay un patio de comida, pueden almorzar en Quillota y pueden seguir toda la tarde visitando los más de 240 módulos. Eso les va a tomar dos o tres horas y van a empalmar con el Perro Chocolo el sábado o más tarde con el show en el escenario gigante. Además, tenemos un escenario cultural en el costado sur del estadio, que va a tener artistas de la zona, que para nosotros son muy importantes también”.

Durante cuatro días, la Expo Quillota 2025 ofrecerá una experiencia integral para toda la familia, con más de 250 expositores de artesanía, gastronomía, agricultura y productos locales, además de juegos mecánicos, exposición de animales exóticos, planetario, almacén del recuerdo, sala TEA, y dos escenarios con presentaciones culturales y musicales.

Para facilitar el acceso, se dispondrá de transporte público oficial desde Nogales, Limache, Villa Alemana y distintos sectores de Quillota hacia el estadio Lucio Fariña Fernández.

Asimismo, este jueves 30 de octubre, la primera noche estelar abrirá con José Luis “El Puma” Rodríguez, el humor de Mauricio Palma y el ritmo inconfundible de Américo, marcando el inicio de una programación que continuará con grandes artistas nacionales e internacionales durante el fin de semana.

Cabe hacer presente que con 25 años de historia, la Expo Quillota 2025 se consolida como la gran fiesta familiar de la comuna, un espacio que promueve el desarrollo local, el turismo y la felicidad de la comunidad.

