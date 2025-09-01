Expo Concón 2025: Santaferia y Los Tres cerraron evento que reunió a 10 mil personas

Con un fin de semana repleto de música en vivo, arte y folclore, se vivió la Expo Concón 2025, con dos escenarios ubicados en la plaza Patricio Lynch y el Estadio Municipal de calle 7, más de 200 puestos de emprendedores, patio de comidas con foodtrucks, espacios para niños, presencia de oficinas municipales y el pueblo cultural con artesanos.

El alcalde Freddy Ramírez destacó "estas actividades abiertas, seguras, familiares y de calidad que venimos realizando en Concón en beneficio de los emprendedores del rubro turístico y de todo el ecosistema que rodea este tipo de eventos, cuando son hechos pensando en el bien de la comuna, coordinando y desplegando un correcto trabajo municipal. Los resultados están a la vista: una fiesta abierta para todas y todos sin distinción".

Asimismo, sostuvo que “durante septiembre seguiremos con la gran Fiesta Criolla, la que tendrá la misma tónica: emprendimiento local, música en vivo, espacios para niños, la mejor gastronomía, y tal como viene caracterizándose Concón, con total seguridad, en ambiente familiar, una alternativa que vale definitivamente la pena en la región de Valparaíso. El cierre durante esta jornada estuvo a cargo de Los Tres, quienes con su amplio repertorio, entregaron un show de calidad ante el repleto coloso de calle 7. Antes subieron al escenario La Puerto Orquesta, desde Juan Fernandez la banda Dresden y toda la cumbia y éxitos de Santaferia.

En total fueron más de 10 mil las personas que circularon este fin de semana entre ambos escenarios. El evento estuvo financiado por el FNDR del Gobierno Regional, y es parte de la cartelera de eventos abiertos a la comunidad que la Ilustre Municipalidad de Concón.

