Explosión de un cargador que quedó enchufado causó un incendio en casa de Concón

La emergencia se registró en una vivienda ubicada en la intersección de calles Clarencia con Punta Arenas, hasta donde llegaron tres unidades del Cuerpo de Bomberos local.

Viernes 7 de noviembre de 2025 12:48
Un incendio estructural movilizó a voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Concón hasta una casa habitación donde se reportó fuego en su interior.

La emergencia se registró específicamente en una vivienda ubicada en la intersección de calles Clarencia con Punta Arenas.

Hasta dicho lugar concurrieron tres carros de Bomberos: la unidad 52, la 62 y la 82, quienes luego de algunos minutos lograron contener la situación.

Las primeras informaciones indican que un cargador que quedó enchufado explotó y generó el incendio estructural en dicho domicilio.

