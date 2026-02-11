Expertos analizan a Manuel Millones y sus desafíos para la región: “Su perfil es dialogante”

La designación de Manuel Millones como próximo delegado presidencial regional de Valparaíso era un nombre esperado en el mundo político. Así lo señala Fernando Wilson, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, quien valora su trayectoria, su estilo alejado de la estridencia y su profundo conocimiento del territorio como atributos centrales para enfrentar un cargo eminentemente ejecutivo.

Wilson subraya que Millones “conoce la región como la palma de su mano, tiene una visión ordenada y experiencia probada'', lo que permitiría una gestión enfocada en resultados. A ello se suma un elemento político clave: su capacidad de diálogo transversal. En una región donde conviven autoridades de distintos signos, como el gobernador Rodrigo Mundaca y una fuerte presencia de alcaldes y parlamentarios del Frente Amplio y el Partido Comunista, ''contar con una figura sin anticuerpos políticos aparece como una ventaja estratégica'', expresó.

Según el académico, ''la relación fluida que ya existe entre Millones y Mundaca puede facilitar la coordinación institucional, especialmente considerando que el gobernador regional es el principal asignador de recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional''. Su paso de 27 años como consejero regional le permite manejar en detalle los proyectos de inversión, los mecanismos de financiamiento y las necesidades específicas de cada comuna.

INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y RECONSTRUCCIÓN: LOS NUDOS CRÍTICOS

Desde la Fundación Piensa, su director de estudios, Maximiliano Duarte, plantea que los ''desafíos del nuevo delegado se pueden agrupar en grandes ejes sectoriales''. El primero de ellos es la reconstrucción post incendios. A la fecha, ''solo cerca del 10% de las viviendas siniestradas han sido entregadas de forma definitiva'', lo que convierte al avance en vivienda en un factor clave de evaluación tanto para el Ministerio de Vivienda como para la Delegación Presidencial.

El segundo eje es la inversión en infraestructura estratégica. Duarte explica que, tras la creación del Ministerio de Seguridad, ''el delegado presidencial podrá concentrarse con mayor fuerza en la articulación de grandes proyectos de inversión pública, particularmente en transporte y puertos''. En ese contexto, recuerda que la inversión ejecutada por el nivel central en la región es diez veces superior a la que maneja el gobierno regional vía FNDR, lo que refuerza el rol del delegado como principal articulador de recursos.

La expansión portuaria, la extensión del Metro Valparaíso y la conectividad ferroviaria aparecen como proyectos prioritarios. Wilson advierte que ''no basta con modernizar los puertos de Valparaíso y San Antonio si no se desarrollan paralelamente las vías de alimentación ferroviaria y vial'', evitando impactos urbanos negativos y permitiendo competir a nivel internacional, especialmente frente a puertos como Chancay en Perú.

PERMISISOLOGÍA, COORDINACIÓN Y EXPECTATIVAS

Ambos expertos coinciden en que uno de los principales cuellos de botella para destrabar proyectos de inversión está en la permisología. Duarte señala que el delegado puede jugar un rol relevante coordinando a las seremis, acelerando permisos sectoriales, ambientales y patrimoniales, especialmente aquellos que dependen del Consejo de Monumentos Nacionales y de los instrumentos de ordenamiento territorial.

No obstante, advierte sobre expectativas sobredimensionadas. Si bien existe una agenda de los primeros 90 días, los desafíos estructurales, como la infraestructura mayor y el rediseño del transporte público, son de mediano y largo plazo. ''Se esperan señales rápidas es en materia de seguridad, particularmente en medidas de alto impacto mediático orientadas a disminuir la sensación de inseguridad ciudadana'', expresó.

UN PERFIL EJECUTIVO CON EXPERIENCIA POLÍTICA

Al comparar a Millones con el actual delegado, Yanino Riquelme, Wilson evita contrastes personales, pero sí marca una diferencia de enfoque. A su juicio, ''el cargo requiere menos opinión política y más gestión en terreno''. En ese sentido, destaca que la principal evaluación de un delegado debe ser cuánto mejora la calidad de vida en la región durante su gestión.

Finalmente, Duarte resalta que ''Millones parte con una ventaja política relevante: canales abiertos con la oposición, buena valoración transversal y una experiencia profunda en el funcionamiento del gobierno regional''. En una región con una compleja arquitectura institucional, esa fluidez puede ser decisiva para convertir los diagnósticos en acción concreta.

