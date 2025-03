Experto explica qué origina la erosión en las playas de la región de Valparaíso

Durante los últimos días se ha evidenciado cómo algunas playas de nuestro país han perdido espacio y prácticamente desaparecieron. Son múltiples los factores que pueden provocar este fenómeno.

Para el profesor de la Escuela de Ciencias del Mar de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Juan Díaz, lo acontecido es producto de diversos factores climáticos que afectan las costas.

“Una primera causa que explica la erosión de las playas en Chile son los cambios que se han producido en el clima, especialmente el oleaje. El anticiclón del Pacífico Sur, que es el que causa los vientos, que a su vez originan el oleaje, ha sufrido una intensificación, exansión y un desplazamiento hacia el sur”, detalló.

En torno a lo mismo, el académico agregó que “lo anterior se ha traducido en que los vientos que se originan han cambiado lo que ha generado que el oleaje haya crecido en altura entre 0,1 y 0,2 metros, se haya incrementado su período medio de 0,2 a 0,4 segundos y su dirección haya rotado de 1,8 a 3,2 grados".

Una segunda causa para explicar la erosión de las playas serían los cambios en el nivel del mar. En general, el nivel medio del mar si cambia, particularmente si asciende, es claramente una causa que explica la erosión de una playa”.

Díaz sostuvo que no está claro cómo puede influir en Chile el tema del nivel del mar en la erosión de las playas. Sin embargo, una tercera explicación que pudiera tener este fenómeno en nuestro país son los alzamientos y hundimientos asociados a los grandes terremotos en nuestro territorio.

“Un alzamiento o hundimiento de la costa tras un terremoto, efectivamente puede alterar la fisonomía de una playa, particularmente si se hunde la costa. Pese a lo anterior, con el correr de los años (50 o más años) puede suceder que la corteza se retrodeforme y pueda volver a ser como era antes. En el caso de los tsunamis, puede generarse una erosión de la costa, pero esta pueda recuperarse al cabo de unos 5 a 10 años”, afirmó el profesor Díaz.

Otra explicación tiene que ver con la crecida de los ríos en invierno y su posterior deshielo en primavera, que es cuando más sedimentos transportan hacia el mar. “Antes de las lluvias del 2022, tuvimos una sequía de aproximadamente diez años y los ríos prácticamente no transportaban sedimentos a la costa lo que generó que las playas no tuvieran material con el cual abastecerse. Las playas siempre tienen pérdidas de arena y al no contar con el sedimento de los ríos no pudieron volver a formarse nuevamente”, detalló el académico de PUCV.

Para Juan Díaz, tanto el cambio en el clima, como la sequía de los últimos diez años antes de las lluvias, son determinantes en el actual estado de las playas de nuestro país.

