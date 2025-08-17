Dantesco hallazgo en Limache: Niños encuentran cráneo de mujer con data de muerte de no más de dos meses

Un dantesco hallazgo fue el que descubrieron un grupo de niños en la localidad de Limache, en especifico en el Fundo Limachito. Mientras jugaban en el sector se encontraron con un cráneo dando inmediato aviso a Carabineros.

"Mis hijos estaban andando en bici y encontraron un olor extraño , pensaron que era un perro pero se acercaron y vieron que era un cráneo. Llegaron corriendo a darnos aviso y no les creíamos hasta que fuimos y claramente era un cráneo. Llamamos a carabineros quienes llegaron al lugar” es el relato de uno de los testigos de este hecho ocurrido la tarde de este domingo.

Por su parte Roberto Depaux, Fiscal de Turno Regional de Instrucción y Flagrancia informó que el hallazgo correspondería al cráneo de una mujer adulta con una data de muerte entre las tres semanas y los dos meses.

Se informó que este fue derivado hasta el Servicio Médico Legal para realizar las pericias correspondientes. Por su parte personal de la Brigada de Homicidios de la PDI comenzó un intenso rastreo por al área en horas de la tarde noche del domingo en búsqueda del resto del cuerpo no encontrando restos adicionales.

Se espera que en horas de este lunes se reanude la búsqueda en el sector, esta vez con unidades caninas.

PURANOTICIA