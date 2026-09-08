Experto en seguridad apunta a los secuestros como un delito importado del extranjero: "Lo impone el crimen organizado como estrategia"

El aumento de los secuestros asociados al crimen organizado durante los últimos años ha instalado este delito como una de las expresiones de la evolución de la criminalidad en Chile y también en la región de Valparaíso. Un fenómeno que, según el experto en seguridad y coronel (r) Pedro Valdivia, responde a la llegada al país de modalidades delictivas que ya se habían desarrollado en otras zonas de Latinoamérica.

A raíz de las cifras expuestas por el Ministerio Público respecto de la evolución y distribución territorial de este delito, Puranoticia.cl conversó con el exuniformado, quien planteó que el secuestro experimentó un cambio sustantivo en Chile a partir del período de la pandemia, aunque sus vínculos con el crimen organizado se remontan incluso a años anteriores.

"El delito de secuestro tiene un aumento sustantivo en Chile desde el tiempo de la pandemia, que está ligado al crimen organizado que llega incluso un poco antes de la pandemia, en 2018. El secuestro originalmente era entre bandas rivales y finalmente a lo que es hoy día, que es de manera indiscriminada", explicó Valdivia.

DELITO "IMPORTADO"

A juicio del experto, el fenómeno que actualmente se observa en Chile tiene características diferentes a las que históricamente tuvo el secuestro en el país, ya que esta nueva modalidad forma parte de las estrategias utilizadas por organizaciones criminales y que su origen puede rastrearse en experiencias de otros países de la región.

"Esto es parte de la política o de la estrategia de lo que es el crimen organizado y no estamos descubriendo la pólvora con ello, si en todos los países donde está esto ha sido así, como en Colombia, Ecuador y México", señaló.

En ese sentido, explicó que el funcionamiento del crimen organizado puede entenderse también desde una lógica de mercado, donde las distintas organizaciones buscan establecer espacios y condiciones para desarrollar sus actividades.

Bajo esa lógica, Valdivia planteó que la presencia de este tipo de delitos en Chile sí puede ser considerada una consecuencia de la expansión de modalidades criminales desarrolladas en el extranjero: "Efectivamente es una situación importada, un delito que no se conocía en Chile. Si bien, siempre hubo secuestros en Chile, pero de una naturaleza totalmente distinta, no tiene nada que ver con esto. Y en ese sentido, indudablemente que es una situación que la impone el crimen organizado como estrategia y como táctica para emplear este delito", afirmó.

"MADE IN CHILE"

El coronel (r) también abordó la forma en que estas modalidades pueden reproducirse en el país. Según explicó, Chile tiende a adoptar experiencias extranjeras, aunque advirtió que esa imitación puede tener consecuencias negativas cuando se trata de modelos asociados a la criminalidad.

"En Chile somos bastante imitadores de situaciones extranjeras. Ahora cuando imitamos algo bueno, como un modelo de seguridad, un modelo de policía comunitaria, un modelo de educación; pero cuando copiamos modelos criminológicos de países de esta naturaleza, indudablemente que está todo mal y como es una copia lo hacemos más mal todavía", manifestó.

En esa línea, agregó que "la delincuencia hoy día –está comprobado esto– hace este tipo de delitos haciéndose pasar, por ejemplo, como integrantes del Tren de Aragua, y eso no es verdad, pero es un delincuente que está cometiendo un delito y lo está cometiendo de una manera peor todavía de lo que lo hace el Tren de Aragua".

¿POR QUÉ LA V REGIÓN?

Respecto de la concentración de casos de secuestro que exhibe la región de Valparaíso, Valdivia planteó que podrían existir distintas variables que hacen que determinadas zonas resulten más atractivas para la actividad criminal.

"El crimen en general es como una actividad comercial, o sea donde está mejor la oferta, la demanda va a ser superior. Por lo tanto, es probable que, de acuerdo a su propia apreciación, puedan ver de que las facilidades del terreno, las condiciones de ocultamiento, las capacidades policiales, la carga que pueda tener el Ministerio Público en investigaciones e incluso el desconocimiento que tiene gran parte de la ciudadanía en el sentido de que en un secuestro la primera comunicación del secuestrador con los familiares del secuestrado es no informar a la policía", dijo.

El experto advirtió además que "la cifra que se da es la cifra de los casos que son denunciados, investigados y a veces con resultado positivo, pero hay muchas de ellas que pasan a ser parte de la cifra negra. Por lo tanto, si esta gente no tiene la información necesaria en cuanto a la capacidad de las policías y del Ministerio Público de poder investigar estos hechos, sencillamente no denuncia y paga muchas veces los rescates, quedando con ese trauma y victimizados el resto de sus vidas. Es probable que alguna de estas variables pueda estar centralizada hoy día en la región de Valparaíso".

Consultado por la capacidad de las instituciones para investigar estos delitos, Valdivia manifestó que "yo creo que Chile está bastante bien. De hecho me atrevería a decir que es uno de los países que tiene personas imputadas, procesadas y privada de libertad, a nivel porcentual uno de los que tiene la mayor cantidad en América Latina. Chile ha actuado bien porque tiene dos excelentes policías, que están calificadas entre los mejores del mundo. Carabineros está calificado como la tercera policía del mundo. No es porque desfilen bonito, es por la formación que tienen".

Respecto de la Fiscalía, el experto también destacó que "también elementos extremadamente buenos y otros que uno no logra entender como cuando piden las medidas preventivas. Pero uno tiene que reconocer dos cosas: que no tienen la capacidad suficiente en recurso humano, porque fue diseñada en tiempos que esto ni siquiera soñaban algunos que podía pasar. Y la iniciativa de la Brigada ECOH, que está dedicada a este tipo de delitos, pero en recursos humanos siempre va a ser insuficiente".

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