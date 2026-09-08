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Experto en seguridad apunta a los secuestros como un delito importado del extranjero: "Lo impone el crimen organizado como estrategia"

Experto en seguridad apunta a los secuestros como un delito importado del extranjero: "Lo impone el crimen organizado como estrategia"

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Pedro Valdivia analizó las cifras de secuestros registradas en la región de Valparaíso y sostuvo que se trata de una modalidad delictiva que llegó a Chile de la mano de organizaciones criminales, diferenciándola de los secuestros que históricamente habían en el país.

Experto en seguridad apunta a los secuestros como un delito importado del extranjero: "Lo impone el crimen organizado como estrategia"
Martes 8 de septiembre de 2026 11:33
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