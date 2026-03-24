Experto advierte que alza de combustibles golpeará con fuerza a la región de Valparaíso y encarecerá el transporte portuario

El fuerte incremento en el precio de los combustibles anunciado por el Ministerio de Hacienda, tras la modificación del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), comenzará a regir desde este jueves 26 de marzo con alzas de $370 por litro en la gasolina de 93 octanos y de $580 en el diésel. La medida responde al ajuste de los precios internos en función de la evolución internacional de los combustibles, generando uno de los incrementos más significativos de los últimos años.

El impacto de esta decisión se proyecta de forma directa en la vida cotidiana de las personas, tanto por el encarecimiento del transporte como por el aumento en el precio de bienes y servicios. El alza afectará no solo a quienes utilizan vehículos particulares, sino también al transporte de pasajeros, servicios de delivery y la cadena de distribución de productos. En esa línea, se anticipan presiones inflacionarias en los próximos meses, con efectos en el IPC y, por consiguiente, en la Unidad de Fomento (UF), lo que podría repercutir seriamente en todos los chilenos.

A nivel inmediato, además, en la región –así como en todo el país– ya se han registrado largas filas en estaciones de servicio, reflejando la reacción de los consumidores ante el inminente aumento en el precio de los combustibles, aunque vale hacer presente que este efecto inicial solo mitigará el impacto en el corto plazo.

En ese contexto, el profesor de la Escuela de Negocios y Economía de la PUCV, Rodrigo Navia, abordó en profundidad las consecuencias de esta medida, poniendo especial énfasis en la realidad de la región de Valparaíso. En conversación con Puranoticia.cl, explicó que “en primer lugar, respecto al impacto que va a tener esta medida (…) ha generado un fuerte aumento en el precio de los combustibles, en el caso de la gasolina de casi $400 por litro y en el diésel el precio aumentará cerca de $600”, precisando además que “son precios de referencia que ENAP comunicaría esos cambios a las bencineras y dependerá de ellos cómo traspasan ese cambio”.

Respecto a la situación local, el académico advirtió que "si nos vamos a nuestra región, por un lado tú tienes todo el tema logístico de los puertos de Valparaíso, de San Antonio y de Quintero - Ventanas, donde todos los productos llegan y salen a través de camiones. Entonces el aumento del precio del diésel es un golpe importante en los costos del transporte de carga", agregando que, si bien existen algunas medidas como créditos fiscales para camioneros, "lo más probable es que ahí hay un aumento en alguna parte de costos de transporte para todo el sistema de carga".

En cuanto al transporte de pasajeros, Navia planteó que "el anuncio del Gobierno respecto al congelamiento a la tarifa en la región Metropolitana y de apoyo a las regiones (…) habría que ver cómo se materializa", indicando que en la región conviven sistemas regulados (como Merval), con otros no regulados (como los servicios interurbanos). "Ahí puede haber impactos importantes en términos de, más tarde o más temprano, un aumento de tarifas en el transporte de pasajeros", advirtió.

Asimismo, el académico enfatizó el impacto inmediato en las familias, señalando que "estamos hablando básicamente entre 25% más o menos en el caso de las gasolinas y cerca del 60% en el caso del diésel", lo que "sin dudas va a sentirse de manera mucho más fuerte, directa e inmediata". En esa línea, agregó que "ya estamos viendo estos días cómo, desde ayer en la tarde, empezaron a haber largas filas en algunas bencineras", aunque precisó que esto responde a una reacción inicial, ya que "eso es solamente para el primer estanque", y que el costo continuará incrementándose.

Mirando el mediano plazo, el profesor Navia advirtió que "en la medida que esta alza se mantenga por un periodo prolongado, de varios meses, sin duda que se va a ir reflejando en el precio de distintos tipos de bienes", destacando también que "el aumento del transporte es el que sin duda va a ser el factor principal que va a incidir".

Finalmente, ejemplificó que este efecto se verá en distintos ámbitos de la economía cotidiana, como ferias libres, supermercados, servicios de delivery y aplicaciones de transporte. "Ahí el costo de la gasolina sin duda que va a impactar el precio de esos servicios", afirmó, añadiendo en diálogo con Puranoticia.cl que este fenómeno terminará reflejándose en indicadores como el IPC y la UF. "Impactando al IPC también impactará de manera directa a la Unidad de Fomento (…) como los dividendos de créditos hipotecarios, algunos planes de salud", concluyó.

PURANOTICIA