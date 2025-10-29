Exjuez acusado de grabar a mujeres sin consentimiento en gimnasio de Concón seguirá cumpliendo pena en libertad

El Juzgado de Garantía de Viña del Mar dejó con remisión condicional de la pena a un exjuez acusado en 2024 de fotografiar y grabar sin consentimiento a mujeres en un gimnasio de Concón, en la región de Valparaíso.

Alonso Arancibia Rodríguez, exjuez del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de Viña del Mar, fue formalizado por el delito reiterado “de captar imágenes y videos de significación sexual de mujeres, sin su consentimiento”, mientras realizaban actividad física en el gimnasio Sportlife de Concón, del cual también era cliente.

El caso comenzó el 8 de enero de 2024, cuando la pareja de una de las afectadas enrostró al magistrado y lo acusó de haber acosado a la mujer durante una de sus sesiones de entrenamiento.

Ese mismo día el juez de 53 años fue detenido por Carabineros y se le requisó su teléfono celular. En el aparato se encontraron más de 100 archivos audiovisuales tomados sin consentimiento de cuatro clientas del recinto deportivo, una de ellas de 18 años, entre diciembre de 2023 y enero de 2024.

El Ministerio Público había solicitado 541 días de cárcel y su ingreso al Registro de Condenados, pero en cinco ocasiones se pospuso la audiencia de juicio en contra de Arancibia por el ingreso de solicitudes de sobreseimiento por parte de la defensa.

Finalmente, este miércoles, el Juzgado de Garantía de Viña del Mar condenó al exjuez a 41 días de prisión, pero con remisión condicional de la pena durante un año, quedando finalmente con la medida de firma mensual.

PURANOTICIA