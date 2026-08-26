Exigen sanciones contra Chilquinta tras cortes de luz de hasta siete días en Olmué

Una compleja situación denunciaron vecinos de Olmué, quienes aseguran haber permanecido hasta siete días sin suministro eléctrico, a raíz de prolongadas interrupciones que afectaron el normal desarrollo de sus actividades cotidianas y que, además, generaron pérdidas económicas y preocupación por quienes dependen de la electricidad para mantener sus tratamientos y dispositivos.

Los reclamos fueron abordados en una reunión con el director regional de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), Patricio Velásquez, instancia en la que autoridades y vecinos solicitaron que se investiguen las interrupciones y se determinen eventuales responsabilidades de la empresa distribuidora.

El encuentro fue coordinado por el concejal Diego Umaña, junto a la dirigenta vecinal Eliana Farías, y contó con la participación del alcalde Jorge Jil, los concejales Sebastián Guajardo y Tomás Aranda, el exconcejal Pablo Altamirano y el diputado Nelson Venegas, quienes expusieron la situación denunciada por los residentes.

Precisamente, Venegas planteó la necesidad de que la SEC adopte medidas frente a la extensión de los cortes y determine si corresponde aplicar sanciones a Chilquinta, considerando las consecuencias que tuvo la falta de suministro para las familias afectadas.

“Siete días sin suministro eléctrico vivió la gente en Olmué, por eso hoy día nos reunimos junto al director del SEC, también junto a concejales, al alcalde, para plantearle no sólo nuestra inquietud, sino que también nuestro contundente reclamo”, señaló el parlamentario del Partido Socialista.

El diputado enfatizó que estas interrupciones “significan personas electrodependientes, significa servicio de consumo básicos, significa entorpecer la vida de la gente, y este servicio se paga, y se paga caro”.

Durante la reunión, el director regional de la SEC recogió los antecedentes expuestos por las autoridades y residentes de Olmué, quienes manifestaron su preocupación por la duración de las interrupciones y sus efectos en la comunidad.

Al respecto, el parlamentario sostuvo que la situación excede lo que, a su juicio, puede considerarse una interrupción puntual del servicio, por lo que anunció que continuará impulsando acciones para que se establezcan las eventuales responsabilidades correspondientes.

Finalmente, enfatizó que “vamos a exigir que existan las sanciones que corresponden, porque esto es un abuso ya de parte de Chilquinta y no estamos dispuestos a seguir tolerando”.

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