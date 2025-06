Exigen reparaciones urgentes para escuelas afectadas por sistema frontal en Valparaíso

Luego de una visita para inspeccionar el estado de la escuela Ramón Barros Luco de Valparaíso tras las lluvias de este fin de semana, el diputado Luis Cuello señaló que para casos derivados de sistemas frontales, “plantear que no existen recursos para reparaciones es completamente inaceptable” y exigió soluciones urgentes para estos casos, aduciendo el abandono de la educación pública por parte del Estado.

Sobre la visita al establecimiento, comentó que"hemos hecho un recorrido por la escuela Ramón Barros Luco, por las salas que están completamente anegadas, salas de clases, salas de profesores y profesoras”, y agregó que "acá son justamente las maestras quienes están haciendo el esfuerzo para mejorar sus condiciones en las salas de clases y ha existido un abandono completo por parte del Estado”.

“Nosotros hemos oficiado anteriormente, justamente exigiendo que se hagan reparaciones urgentes en esta escuela para evitar las goteras, para evitar las inundaciones en las salas. Sin embargo, hasta ahora no se ha concretado”, recordó.

También indicó que "creo que plantear que no existen recursos para estos efectos, es completamente inaceptable. Nosotros queremos que esto esté financiado sí o sí, prontamente. Y esperamos tener una respuesta dentro de las vacaciones de invierno, en el sentido de que se comience algún tipo de reparación”.

Finalmente, y sobre el estado general de los establecimientos educacionales posterior al temporal del fin de semana, subrayó que "creo que no es aceptable, no es razonable que la educación pública tenga que estar mendigando prácticamente condiciones para los estudiantes y también para las profesoras, que hacen un tremendo sacrificio y que además hoy en día están siendo perseguidos los profesores por su derecho a movilizarse y a protestar”.

Por otra parte, Catalina Brión, profesora de la escuela porteña, relató que "con las lluvias que hemos tenido en este año, se nos han llovido muchas salas las cuales ha perjudicado el servicio educativo y nos ha tenido trabajando y estudiando bajo condiciones muy desfavorables para nuestras estudiantes y para los trabajadores y trabajadoras”.

“Desde mayo, incluso con lloviznas muy pequeñas, ha provocado que las goteras se hayan ido expandiendo. Mis estudiantes y también mis colegas, hemos tenido que hacer clases y estudiar incluso con goteras en sus cabezas, se les han mojado sus cuadernos, sus libros y el material educativo de las profesoras, por lo cual hemos tenido que estar moviéndonos de sala, hemos tenido que estar compartiendo salas con otros cursos, lo cual ha sido bastante complejo para poder tener nuestras clases”, añadió la docente.

Junto a lo anterior, Marcela Pérez, profesora y representante gremial de la citada escuela, pidió que "de verdad se preocupen de la educación pública, que vean en qué condiciones se encuentran nuestros estudiantes y los y las funcionarios del servicio local”, y agregó que "no puede ser que ciertas personas se tomen el nombre de los y las profesoras para decir que no hacemos clases, que no trabajamos y que vean en qué condiciones nosotros nos encontramos. Que vengan a conocer la realidad de las escuelas y liceos de Valparaíso y de todos los servicios locales”.

PURANOTICIA