Exgerente de la Corporación Municipal de Viña del Mar será formalizado en abril por presunta malversación de fondos públicos

El Juzgado de Garantía de Viña del Mar fijó para el 8 de abril la audiencia de formalización de Claudio Aquiles Boisier Troncoso, exgerente de la Corporación Municipal y exadministrador municipal bajo la administración de Virginia Reginato, tras acoger la solicitud presentada por el Ministerio Público.

El inicio formal del proceso judicial se producirá a las 08:50 horas, en dependencias del tribunal de la Ciudad Jardín.

La causa se origina luego de la querella del Municipio de Viña del Mar bajo la administración de la alcaldesa Macarena Ripamonti, por el delito de malversación de caudales públicos, contemplado en el artículo 233 del Código Penal, hechos que habrían ocurrido entre los años 2015 y 2018.

El exfuncionario es indagado como autor de presuntas rendiciones irregulares de gastos municipales.

El mecanismo consistiría en la presentación reiterada de boletas por montos cercanos a los $400 mil, correspondientes a compras en joyerías, restaurantes y licorerías.

El perjuicio fiscal estimado alcanzaría los $17 millones, cifra que de acuerdo con la acusación de Fiscalía, habría sido transferida a su cuenta personal.

Sin embargo, esta no es la única causa que se tramita en contra de la exmano derecha de Reginato, ya que la propia Corporación Municipal presentó otra querella en su contra por presunto fraude al fisco, relacionada con una deuda previsional generada durante su gestión.

En ese período, el sujeto habría suscrito finiquitos que beneficiaron a un grupo de directivos cercanos, incluyéndose a sí mismo, con indemnizaciones que superarían los $76 millones.

Según la denuncia, todo ello se habría producido sin respetar los límites legales y pese a que posteriormente continuó en el municipio como Administrador Municipal.

También se sostiene que con posterioridad, se redujo la subvención municipal destinada a la Corporación, aun cuando existía pleno conocimiento del escenario deficitario que enfrentaba la institución.

PURANOTICIA