Exdelegada de Valparaíso remarca "absoluta tranquilidad" por su gestión durante megaincendio tras informe de Contraloría

La exdelegada presidencial regional de Valparaíso, Sofía González, se refirió al informe de la Contraloría que evidenció graves deficiencias en la gestión de recursos destinados a enfrentar la emergencia provocada por el megaincendio de febrero de 2024 que afectó a las comunas de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, en la región de Valparaíso, involucrando a municipalidades, la Delegación Presidencial Regional y la Dirección Regional de Arquitectura.

A través de un comunicado, la diputada electa por el Distrito 6 subrayó su “absoluta tranquilidad” sobre las decisiones adoptadas durante los primeros días de la emergencia hasta los meses posteriores de la tragedia.

"Fue un período de intensa coordinación interinstitucional, que involucró a diversos servicios públicos y a funcionarias y funcionarios que trabajaron bajo una presión extraordinaria, frente a una de las mayores catástrofes que ha vivido nuestra región. Con todo, cada medida se adoptó siempre dentro del marco de la ley y sobre la base de informes técnicos y resoluciones administrativas", complementó.

La exautoridad indicó que “durante mi gestión como Delegada Presidencial, cada vez que advertí situaciones que podían constituir eventuales errores o irregularidades administrativas, instruí de inmediato las investigaciones y sumarios correspondientes”.

González continuó señalando que "al momento de presentar mi renuncia, el día 15 de noviembre de 2024, existían varios sumarios en curso, precisamente porque actuamos con responsabilidad, rigor y estricto apego a los procedimientos establecidos".

La parlamentaria electa indicó también que los hallazgos de la Contraloría evidencian la necesidad de fortalecer la institucionalidad en materia de gestión de emergencias: "En contextos de catástrofe, los mercados pueden experimentar distorsiones relevantes, lo que exige al Estado contar con herramientas más robustas de control, fiscalización y regulación, especialmente cuando bienes y servicios esenciales se vuelven críticos para enfrentar la crisis, sin que ello implique generar trabas innecesarias o demoras que dificulten una respuesta oportuna".

Luego, manifestó que "considero adecuado que los antecedentes sean remitidos tanto al Ministerio Público como al Consejo de Defensa del Estado, a fin de que se lleve a cabo un análisis exhaustivo de los hechos y, de ser procedente, se realicen las investigaciones pertinentes, se determinen responsabilidades y se apliquen las sanciones que correspondan. Existe plena disposición a colaborar en todo lo que sea requerido.

Finalmente, Sofía González expuso que "mi trayectoria ha estado siempre marcada por la transparencia, la probidad y el compromiso con las personas. Las decisiones adoptadas en medio de una emergencia de esta magnitud deben analizarse considerando el contexto, la urgencia y el deber ineludible del Estado de responder oportunamente a las familias afectadas".

