Excarabinero queda en prisión preventiva por delitos sexuales contra adolescentes en situación de vulnerabilidad social en San Felipe

En prisión preventiva quedo un exfuncionario de Carabineros que fue detenido en la comuna de San Felipe por almacenar material pornográfico infantil y violar reiteradamente a adolescentes en situación de vulnerabilidad social.

El imputado, identificado sólo con las iniciales A.A.A.G., fue capturado las últimas horas por detectives de la Brigada de Delitos Sexuales (Brisexme) de la PDI de Los Andes, en el marco de una indagatoria que es coordinada por el Ministerio Público.

En la audiencia de formalización de cargos contra el expolicía se indicó que el sujeto se desempeñó durante largos años como funcionario de la 3ª Comisaría de Los Andes, además de dar a conocer el modus operandi que aplicaba con sus víctimas.

En ese sentido se indicó que A.A.A.G. contactaba a diferentes adolescentes de entre 15 y 16 años de edad a través de las redes sociales, con el objetivo de invitarlas a su domicilio ubicado en San Felipe, donde les proporcionaba drogas y bebidas alcohólicas.

Bajo este contexto, el individuo grababa a las menores de edad en actos de significación sexual, para luego proceder a violarlas de manera reiterada, según se dio a conocer en la audiencia, donde se indicó que también les ofrecía dinero a las víctimas.

Como medio de prueba, detectives de la Brisexme encontraron videos de connotación sexual de menores de edad, además de hallar sustancias ilícitas (drogas), un arma de fuego y municiones durante un allanamiento a su casa en el Valle de Aconcagua.

Por todos esto, el Juzgado de Garantía de San Felipe decretó la prisión preventiva en contra de A.A.A.G., imputado como autor de almacenamiento de material pornográfico infantil, porte y tenencia de municiones y violación reiterada.

Asimismo, el tribunal sanfelipeño ordenó su ingreso al Centro de Cumplimiento Penitenciario de Los Andes y el plazo de investigación fue fijado en 150 días. De igual forma, se decretó la reserva de la causa en cuestión.

PURANOTICIA