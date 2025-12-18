Examen de drogas a alcaldesa y concejales de San Felipe arroja resultados negativos

Luego que la alcaldesa Carmen Castillo y los concejales de San Felipe se sometieran a un examen de drogas, se dieron a conocer los resultados, arrojando todos negativo.

Si bien, los resultados son confidenciales, fueron las propias autoridades municipales las que los revelaron, pues todos dieron negativo a consumo de sustancias ilícitas.

Según DiagnomedLab, los resultados fueron negativos para consumo de marihuana, cocaína, anfetaminas, benzodiacepinas, barbitúricos, opiáceos y otras sustancias, cumpliendo con los valores de referencia establecidos por el laboratorio.

La jefa comunal aconcagüina expresó que "esta no es una medida antojadiza ni improvisada, a partir del decreto alcaldicio número 3338, de fecha del 8 de julio de este año, actualizamos el reglamento del Concejo Municipal, estableciendo en su artículo 19, la realización de este procedimiento médico cuatro veces al año".

Según indicó la máxima autoridad de San Felipe, el objetivo de esta medida es "elevar los estándares y fortalecer la transparencia en la gestión municipal".

"Es importante señalar que la entrega de los resultados es un acto voluntario y personal. En mi caso, como Alcaldesa de San Felipe, quiero informar a los vecinos y a las vecinas, que mi examen arrojó resultados negativos, y que dicho resultado estará disponible para quien quiere revisarlo a través de mis redes sociales", complementó.

