Exalcaldesa de Nogales evitará juicio oral tras acceder a suspensión condicional en causa por presuntas estafas a comités de vivienda

La investigación por las presuntas estafas que afectaron a decenas de familias vinculadas a proyectos habitacionales en las comunas de Cabildo y Nogales dio un importante giro judicial. Esto, luego que el Juzgado de Garantía de La Ligua aprobara una suspensión condicional del procedimiento en favor de la exalcaldesa de Nogales, Margarita Osorio Pizarro, quien era una de las imputadas en la causa impulsada por la Fiscalía Regional Anticorrupción de Valparaíso.

La causa se originó a raíz de denuncias presentadas en 2022 por integrantes de distintos comités de vivienda, quienes acusaron haber realizado aportes económicos entre los años 2015 y 2019 para acceder a proyectos habitacionales que nunca se concretaron. La investigación también involucró a Mauricio Torres Benzi y a la exconcejala de Cabildo, Juana Isabel Zamora Olmos.

En una audiencia realizada en el Juzgado de Garantía de La Ligua, el tribunal estimó que se cumplían los requisitos establecidos en el Código Procesal Penal para otorgar una salida alternativa a Osorio Pizarro.

De esta manera, la exjefa comunal deberá cumplir durante dos años con una serie de condiciones, entre ellas mantener un domicilio informado al Ministerio Público, firmar mensualmente en la Fiscalía Local de La Calera y pagar una indemnización de $8.000.000, monto que será distribuido entre las víctimas conforme al listado que deberán precisar la parte querellante y la Fiscalía.

De igual forma, se estableció que el pago deberá concretarse dentro de los 30 días siguientes a la determinación de los beneficiarios y sus respectivas cuentas. La imputada aceptó expresamente dichas condiciones.

En la misma audiencia, el Ministerio Público comunicó su decisión de no perseverar en la investigación respecto de Juana Isabel Zamora Olmos, al estimar que no existen antecedentes suficientes para sustentar una acusación en su contra. La parte querellante no formuló observaciones y el tribunal tuvo por comunicada formalmente dicha determinación.

Respecto del tercer imputado, Mauricio Torres Benzi, se alcanzó un acuerdo para tramitar un procedimiento abreviado, con una recalificación jurídica del delito a apropiación indebida reiterada y una solicitud de pena de dos años de presidio, además de una multa de seis Unidades Tributarias Mensuales (UTM).

Sin embargo, debido a problemas de conexión durante la audiencia, el procedimiento no pudo continuar y el tribunal fijó una nueva audiencia para el 18 de agosto de 2026, instancia en la que el imputado deberá comparecer personalmente.

Como parte de las resoluciones adoptadas, el tribunal también dejó sin efecto las medidas cautelares que pesaban sobre Margarita Osorio y Juana Zamora.

Con estas decisiones, la causa entra en una nueva etapa procesal, marcando un cambio respecto del escenario que existía hace apenas unas semanas, cuando el tribunal había fijado la audiencia para analizar las salidas alternativas solicitadas por la Fiscalía. Ahora, la exalcaldesa de Nogales evitará enfrentar un juicio oral siempre que cumpla íntegramente las condiciones impuestas por el tribunal durante el plazo de dos años establecido en la suspensión condicional del procedimiento.

PURANOTICIA