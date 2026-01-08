ExAlcalde de Algarrobo fue sentenciado a 14 años de cárcel por millonaria malversación y lavado de activos en la Municipalidad

A 14 años de cárcel fueron sentenciados el exalcalde de Algarrobo, José Luis Yáñez; y la extesorera municipal y su expareja, Belén Carrasco, quienes ya habían sido condenados como autores de los delitos consumados de malversación de caudales públicos y de lavado de activos, ilícitos cometidos entre el 17 de marzo de 2022 y el 7 de noviembre de 2023, en perjuicio de la Municipalidad de Algarrobo.

Así lo dio a conocer en su parte resolutiva la magistrada Rosa Caballero, en el marco de la audiencia de lectura de sentencia llevada a cabo la mañana de este jueves 8 en el Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de San Antonio, poniendo fin a un largo proceso judicial que comenzó en noviembre de 2023 con la captura del todavía jefe comunal.

En lo específico, Yáñez y Carrasco fueron sentenciados a 10 años de presidio mayor en su grado mínimo, más el pago de una multa de $2.309.545.164 y la accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos, derechos políticos, y para profesiones titulares, mientras dure la condena por su responsabilidad como autores ejecutores del delito consumado de malversación de caudales públicos.

La expareja también fue sentenciada a cumplir cuatro años de presidio menor en su grado máximo, más el pago de una multa de 200 UTM ($13.950.200 al valor actual) y las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y para cargo y oficios públicos durante el tiempo que dure la condena; esto, por sus responsabilidades como autores del delito consumado de lavado de activos contra el Municipio.

En tanto, el excuñado del Alcalde de Algarrobo, Sixto Carrasco, deberá pasar seis años tras las rejas como cómplice del delito consumado de malversación de caudales públicos y como autores del delito consumado de lavado de activos. También tendrá que pagar una multa de $1.516.966.392 y la accesoria de 3 años y 1 día de inhabilitación absoluta temporal para cargos y oficios públicos y para derechos políticos.

Si bien, no se condenó en costas a los sentenciados, la magistrada Caballero acogió la demanda civil de indemnización de perjuicios presentada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), condenando a José Luis Yáñez y a Belén Carrasco a pagar de forma solidaria $1.154.772.584 por concepto de daño emergente, en favor del Fisco.

HISTORIA DEL DESFALCO

Según indicó durante el juicio la Unidad Regional Anticorrupción (URAC) de la Fiscalía Regional de Valparaíso, el ex jefe comunal algarrobino formó y lideró una agrupación criminal para sustraer fondos de las arcas municipales, logrando la sustracción de unos $1.160 millones desde las arcas financieras del Municipio.

En la acusación se estableció que José Luis Yáñez se coordinó con Belén Carrasco para, entre el 17 de marzo de 2022 y el 7 de noviembre de 2023, "conformar una agrupación que se organizó para sustraer fondos del Municipio de Algarrobo”, donde también aparece como protagonista Sixto Carrasco, hermano de la mencionada ex funcionaria.

Para lograr su cometido, Yáñez y los hermanos Carrasco adulteraron nóminas de pago y reclutaron a terceros que facilitaron sus cuentas bancarias para recibir en ellas los fondos sustraídos, en perjuicio de la Municipalidad; dineros que retiraron y entregaron, la mayoría de las veces, a los condenados, a cambio de una comisión.

Sobre el rol de la exTesorera Municipal, se indicó que adulteraba las nóminas de pago, incluyendo como supuestos destinatarios de pagos regulares a personas que no tenían vínculo comercial ni laboral con el Municipio, lo que realizaba con conocimiento y consentimiento del jefe comunal, como se estableció en la investigación.

Una vez adulteradas las nóminas de pago, Belén Carrasco obtenía la autorización y provisión de un segundo apoderado bancario, que daba el visto bueno a la operación desde el portal del banco, confiando en los antecedentes presentados desde el Municipio de Algarrobo. Para las nóminas se ingresaron nombres que ya habían sido contactados por Yáñez y Sixto Carrasco, a quienes les pidieron sus cuentas para recibir los fondos municipales, los cuales retiraban y finalmente entregaban.

PURANOTICIA