ExAlcalde de Algarrobo fue declarado culpable del millonario desfalco en la Municipalidad: el próximo 8 de enero conocerá su sentencia

Por los delitos de malversación de caudales públicos y lavado de activos, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de San Antonio declaró culpable a José Luis Yáñez Maldonado, exalcalde de Algarrobo, acusado como autor de estos ilícitos cometidos entre marzo de 2022 y noviembre de 2023, en perjuicio de la Municipalidad.

El TOP de San Antonio emitió su veredicto condenatorio en el marco del desfalco de más de $1.160 millones a la casa edilicia, la cual Yáñez administró entre los años 2016 y 2023, cuando debió dejar su puesto tras ser detenido por los hechos que no sólo le significaron pasar dos años en prisión preventiva, sino que ahora sumará como culpable.

Junto al exAlcalde de Algarrobo también fue condenada por los mismos delitos su expareja y extesorera de la Municipalidad, Belén Carrasco; además de su excuñado y también exfuncionario municipal, Sixto Carrasco, contra quien se dictó veredicto condenatorio por los delitos de lavado de activos y cómplice de malversación.

Según indicó durante el juicio la Unidad Regional Anticorrupción (URAC) de la Fiscalía Regional de Valparaíso, el ex jefe comunal algarrobino formó y lideró una agrupación criminal para sustraer fondos de las arcas municipales, logrando la sustracción de unos $1.160 millones desde las arcas financieras del Municipio.

En la acusación se estableció que José Luis Yáñez se coordinó con Belén Carrasco para, entre el 17 de marzo de 2022 y el 7 de noviembre de 2023, "conformar una agrupación que se organizó para sustraer fondos del Municipio de Algarrobo”, donde también aparece como protagonista Sixto Carrasco, hermano de la mencionada ex funcionaria.

Para lograr su cometido, Yáñez y los Carrasco adulteraron nóminas de pago y reclutaron a terceros que facilitaron sus cuentas bancarias para recibir en ellas los fondos sustraídos, en perjuicio de la Municipalidad; dineros que retiraron y entregaron, la mayoría de las veces, a los condenados, a cambio de una comisión.

Sobre el rol de la exTesorera, se indicó que adulteraba las nóminas de pago, incluyendo como supuestos destinatarios de pagos regulares a personas que no tenían vínculo comercial ni laboral con el Municipio, lo que realizaba con conocimiento y consentimiento del jefe comunal, como se estableció en la investigación.

Una vez adulteradas las nóminas de pago, Belén Carrasco obtenía la autorización y provisión de un segundo apoderado bancario, que daba el visto bueno a la operación desde el portal del banco, confiando en los antecedentes presentados desde el Municipio de Algarrobo. Para las nóminas se ingresaron nombres que ya habían sido contactados por Yáñez y Sixto Carrasco, a quienes les pidieron sus cuentas para recibir los fondos municipales, los cuales retiraban y finalmente entregaban.

Bajo este contexto, se formuló la acusación contra José Luis Yáñez, contra quien solicitaron una condena de 20 años de cárcel por malversación de caudales públicos y lavado de activos. No obstante, la comunicación de la sentencia se llevará a cabo en una audiencia en el Tribunal Oral en lo Penal de San Antonio el 8 de enero de 2026.

