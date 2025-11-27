ExAlcalde de Algarrobo confiesa millonario desfalco, destapa red de testaferros y revela que el dinero se lo llevaban en bolsas a su casa 

Con su voz entrecortada y vistiendo el chaleco amarillo de los acusados, el exalcalde de Algarrobo, José Luis Yáñez, declaró en el marco del juicio oral que enfrenta en el Juzgado de Garantía de San Antonio por los delitos de malversación de caudales públicos y lavado de activos por $1.163 millones en la Municipalidad de Algarrobo.

Por este millonario desfalco cometido entre los años 2016 y 2023, tanto José Luis Yáñez como Belén Carrasco, su expareja y también extesorera municipal, arriesgan una pena de 20 años de cárcel para cada uno, debido a la gravedad de los ilícitos.

Sentado en el banquillo de los acusados, el exAlcalde comenzó su intervención señalando que "quiero pedir perdón. Ha sido un proceso difícil, me siento muy avergonzado. Reconozco los hechos, como Belén (Carrasco) ha señalado".

Junto a indicar que "estoy muy arrepentido", la exautoridad que fue electa el año 2016 y reelecta el 2021, dijo que "lamentablemente soy parte de todo este proceso. Acepté ser parte. Recluté personas. No velé por el bien común. Traicioné la confianza de la gente que me había elegido. Es una situación muy compleja y vergonzosa".

En la instancia se dio a conocer el modus operandi que ambos utilizaban, donde Belén Carrasco transfería sumas de dinero a terceros que nada tenían que ver con la Municipalidad de Algarrobo para que se confundieran con pagos a honorarios. Esto alimentó la ambición de la extesorera municipal, quien comenzó a subir los montos de las transferencias a las personas que facilitaron sus cuentas a cambio de comisiones.

José Luis Yáñez declaró también que reclutó testaferros entre amigos y familiares, cinco de los cuales ya fueron condenados como cómplices de malversación. También mencionó a un concesionario de estacionamientos, de quien explicó ante los jueces y el fiscal que "fue una vez a mi domicilio y me llevó $20 millones en una bolsa".

Este proceder era habitual, ya que también confesó que su primo, Juan Pablo Maldonado, recibía transferencias por $9.650.000 y que él se quedaba con $4 millones y el resto "me lo llevaba en efectivo, en una bolsa, y me la dejaba en la casa".

El exAlcalde de Algarrobo también pidió ayuda a un proveedor del Municipio, ya que dijo que no tenía cómo ni dónde tener tanto dinero en efectivo. Así, recordó durante su declaración que "vivía con mis padres y mis hijas, que me iban a ver con mucha plata. Tampoco podía ir a depositarlo a mi cuenta porque Algarrobo es una comuna pequeña y podrían darse cuenta de que estaba cometiendo un delito. Entonces le digo que me guarde ese dinero, sin decirle la procedencia y él acepta".

De esta manera, el proveedor –una sociedad de excavaciones– le hizo cinco depósitos de $5 millones a José Luis Yáñez, dinero con el que compró dólares y un terreno en Estados Unidos, justamente una de las pruebas que serán exhibidas durante el juicio.

Con estos antecedentes expuestos ante el tribunal, el juicio oral continuará con la presentación de pruebas y testimonios que buscarán determinar las responsabilidades penales en uno de los fraudes municipales más graves registrados en la zona.

