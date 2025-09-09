Ex Seremis y Directores del «Piñerismo» en Valparaíso cruzan a la vereda de Kast: "Ha sabido interpretar las necesidades reales"

Durante el fin de semana, los alcaldes de Casablanca y Santo Domingo, Rodrigo Martínez y Fernando Rodríguez, respectivamente, oficializaron su respaldo al candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, pese a que ambos pertenecen a las filas de RN, que apoya la opción a La Moneda de Evelyn Matthei.

A esta decisión se sumaron otras figuras locales que se desempeñaron como autoridades regionales durante el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera.

Entre ellos están los ex seremi de Salud, George Hubner; de Economía, Alejandro Garrido; de Transportes, José Miguel Guzmán; junto a la ex directora del Servicio Mejor Niñez, Carolina López; el ex director de Indap, Fernando Torregrosa; y el ex director ejecutivo del Instituto de Fomento Pesquero (IFOP), Luis Parot.

Esta situación fue destacada por el candidato a diputado por el Distrito 6, Manuel Millones, quien resaltó que "se trata de profesionales que ejercieron diversos roles como ex autoridades regionales bajo la administración del Presidente Sebastián Piñera y, por su experiencia y labor, tienen una mirada común de cómo abordar y trabajar para resolver los problemas más urgentes de la comunidad".

"Además, estamos haciendo la bajada del programa presidencial a la región de Valparaíso”, valoró el ex consejero regional que postula por el Partido Republicano.

En ese sentido, Luis Parot, ex director ejecutivo del IFOP, recalcó la necesidad de recuperar el orden y la seguridad: "Para resolver el grave problema de seguridad, se requiere volver a entender y actuar en consecuencia: los delincuentes no son las víctimas. Los que incendian, trafican drogas, amenazan a la policía, lanzan bombas o interrumpen la vida cotidiana no son las víctimas", sostuvo el ex dirigente.

Asimismo, manifestó que "las víctimas son las personas comunes y corrientes que ven afectados sus derechos, destruidos sus bienes y perjudicadas sus actividades por la delincuencia y el narcotráfico. Yo creo que el único que tiene claro ese tema, y que va a privilegiar a las verdaderas víctimas —la gente de bien, las personas de trabajo—, es José Antonio Kast. Por eso es mi candidato presidencial”.

En tanto, Carolina López, ex directora del Servicio Mejor Niñez, valoró el compromiso del programa presidencial con la infancia: "Apoyo la candidatura de José Antonio Kast por el compromiso de su programa de Gobierno, que aborda de manera concreta la grave crisis que vive la infancia hoy en nuestro país, fortaleciendo a la familia en su rol fundamental frente al Estado en el cuidado y bienestar de nuestros niños”.

Manuel Millones subrayó que estos respaldos confirman que la propuesta de José Antonio Kast está logrando convocar a liderazgos de trayectoria en la región, y que “este es un proyecto que ha sabido interpretar las necesidades reales de las personas y que se construye con experiencia, convicción y trabajo serio".

Finalmente expuso que "la incorporación de ex autoridades regionales a esta causa es una señal clara de que estamos consolidando un equipo que quiere devolverle la esperanza a la gente de la región de Valparaíso y de todo Chile. Nuestro compromiso es claro: orden, seguridad, apoyo a las familias y más oportunidades para quienes trabajan y se esfuerzan día a día”.

PURANOTICIA