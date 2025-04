Ex seremi Contreras pone la lápida al senador Latorre: afirma que él lideró estrategia para blindar a Pérez por Democracia Viva

Uno de los golpes más fuertes que ha recibido el Gobierno del Presidente Gabriel Boric ha sido el «Caso Convenios», escándalo político-judicial relacionado al traspaso de fondos públicos a fundaciones privadas, mediante convenios suscritos por distintas reparticiones del Estado, especialmente en el área de vivienda y desarrollo social.

La génesis de esta serie de casos tuvo lugar en Antofagasta durante junio de 2023, cuando la Fundación Democracia Viva –ligada a militantes del entonces partido Revolución Democrática (hoy Frente Amplio)– recibió un total de 426 millones de pesos en fondos públicos desde la Seremi de Vivienda y Urbanismo.

Dicha entidad era liderada por Daniel Andrade, ex pareja de la diputada Catalina Pérez (Frente Amplio), quien firmó tres convenios con la Secretaría Ministerial de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta, entonces encabezada por el entonces seremi Carlos Contreras, ex jefe de gabinete de la parlamentaria. Los dineros se utilizarían en la ejecución de proyectos en campamentos de la región de Antofagasta.

No obstante, Democracia Viva carecía de experiencia y capacidad técnica para llevar a cabo estas iniciativas. Junto a ello, se detectaron conflictos de interés, ya que todos los involucrados formaban parte del partido Revolución Democrática (RD). Esto, a su vez, desató una profunda crisis política en el Gobierno, considerando que por aquel entonces RD era el partido político más grande de la coalición del Presidente Boric.

Bajo este contexto, el ex seremi Carlos Contreras concedió una entrevista a Meganoticias, en la que apunta contra el senador por la región de Valparaíso, Juan Ignacio Latorre, por la estrategia que lideró como presidente de Revolución Democrática una vez estallado el «Caso Democracia Viva» en los medios de comunicación nacional.

Fue el 6 de junio de 2023 cuando RD define una estrategia, básicamente con el objetivo de proteger a la diputada Catalina Pérez, por entonces blanco de todas las críticas. Allí, Latorre tomó un rol protagónico. Es así como aquella jornada, Carlos Contreras y Daniel Andrade tuvieron una reunión por Zoom con la directiva de RD, con el objetivo de transparentar los convenios suscritos entre la Seremi y la Fundación.

Sobre esta reunión, el ex seremi Carlos Contreras señaló a Mega Investiga que el Senador por Valparaíso entregó detalles de cómo debían actuar: "Latorre dijo que iba a ser en conjunto con el Gobierno (…) y por eso también yo me ceñí a esa estrategia", dijo la ex autoridad, hoy en prisión preventiva en el Centro Penitenciario de Antofagasta.

La estrategia diseñada por la directiva de Juan Ignacio Latorre consistía en que Contreras y Andrade debían asumir las responsabilidades políticas del caso, sin involucrar a otras personas. "Nos informaron que el partido iba a respaldar que Catalina Pérez no tenía nada que ver en ello", dijo el entrevistado, quien aseguró que "ellos (directiva de RD) nos informaron, (...) no es que uno diga: 'Ah, sí, estoy de acuerdo, voto que sí'”.

El ex Seremi de Vivienda de Antofagasta confesó que a pesar de no tener otra opción estaba de acuerdo con la estrategia de Latorre, ya que estaba convencido que lo ocurrido no se trataba más que de un error político de él y Daniel Andrade. "Esa estrategia me hizo sentido porque me constaba que Catalina Pérez no había tenido ninguna incidencia, porque tendría que haberla tenido sobre mí", prosiguió.

Sin embargo, y a pesar de estas declaraciones de Contreras, el detalle de esta estrategia no fue mencionada por el senador Juan Ignacio Latorre en su declaración a la Fiscalía, realizada en diciembre de 2023. Y es que el legislador dijo que en la reunión, él y la directiva de RD realizaron un “cuestionamiento ético-político” a Andrade y Contreras, y que les habrían solicitado antecedentes que no entregaron.

Lo expresado por el ex seremi Carlos Contreras en entrevista con Mega podría ponerle la lápida a las aspiraciones de reelección del senador Juan Ignacio Latorre, quien ya ha manifestado públicamente que está dispuesto a competir por otros ocho años en el Senado en representación de la región de Valparaíso; esto, a la espera de las determinaciones que adopte el Frente Amplio de cara al proceso de selección.

El tema fue consultado a un analista político de la zona como lo es Santiago Escobar, quien expresó a Puranoticia.cl que "he seguido la travesía política del senador Latorre y la verdad es que me parece que marca muy poco. El Frente Amplio, además, no tiene tanta base electoral como se piensa, entonces yo creo que efectivamente podría ser una lápida para él, aunque no existe eso para quienes tienen intenciones de mantenerse en política, ya que por algún lado vuelven a la actividad pública".

Luego, el experto precisó que "al menos diría que la carrera senatorial se le acabó, ya que eso es muy difícil que lo reflote. Veo mucho más posicionado a Diego Ibáñez como posible candidato, a menos que haya alguien que el Gobierno del Presidente Boric quiera favorecer en la zona porque hay pocos nombres para reemplazar a los ilustres que sí se van con lápida porque creo que van a cambiar los cinco senadores".

