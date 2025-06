Ex carabinero Sebastián Zamora condena defensa de Jaime Bassa al estallido social: "Yo vi incendios, saqueos, miedo e inseguridad"

Inmediatas repercusiones trajo el artículo de Puranoticia.cl que daba cuenta de una entrevista de Jaime Bassa con nuestro medio, donde realizó una férrea defensa del estallido social y los dos procesos constituyentes que le siguieron.

"Sirvió para visibilizar que estamos viviendo en un país injusto y desigual. La clase política no había tomado clara conciencia de lo que significaba vivir en este país y cito al Ministro de Salud (Jaime Mañalich) que durante la pandemia dijo que no conocíamos las condiciones de vida del sector sur de Santiago. La clase política no sabía cómo vivía la sociedad", señaló el ex Vicepresidente de la Convención Constitucional sobre el estallido.

Respecto a los procesos constituyentes que vivió nuestro país, destacó que "hoy tenemos cuatro proyectos constitucionales redactados, que es algo inédito en la historia de Chile. (...) Ese es un avance muy significativo que nunca había pasado en la historia de Chile. Dado que la Constitución sigue siendo un problema".

Frente a estas declaraciones, Sebastián Zamora, quien formara parte de Carabineros de Chile durante aquellas manifestaciones iniciadas el 18 de octubre de 2019 en Santiago, sostuvo que "Jaime Bassa minimiza la violencia del estallido delictual diciendo que no todo fue así, pero yo lo viví desde la calle y la verdad fue otra: incendios, saqueos, miedo e inseguridad. Eso no se puede tapar ni justificar".

El hoy precandidato del Partido Republicano a la Cámara de Diputados por Valparaíso expresó su preocupación por el discurso del abogado constitucionalista, a quien acusó de relativizar el daño causado a miles de chilenos en esos meses. “¿Cómo es posible que un académico, que forma a jóvenes y futuros profesionales, reivindique la violencia como un camino para impulsar cambios? Siempre debe priorizarse el diálogo, la conversación, la discusión, no el caos ni el miedo".

A juicio de Sebastián Zamora, los hechos del estallido no pueden ser blanqueados como una expresión legítima, ya que "muchos chilenos sufrieron pérdidas irreparables, negocios quemados, familias que no pudieron salir a trabajar y una ciudad paralizada. Eso no es ‘movilización’, eso es descontrol que afectó a todos”.

También criticó la forma en que se intenta instalar una narrativa heroica sobre hechos que, a su juicio, deben ser condenados sin ambigüedades. “No se puede construir un país sobre la base del miedo ni de la destrucción. Chile necesita orden, seguridad y respeto por quienes día a día luchan por salir adelante”, agregó.

Además, indicó que "mientras nosotros enfrentábamos bombas molotov, saqueos y ataques día y noche, Jaime Bassa estaba cómodo en su casa o en un set de televisión teorizando sobre la violencia como si fuera un motor de cambio".

"Yo estuve ahí, respirando humo, viendo a mis compañeros heridos, defendiendo a familias inocentes. Que no venga ahora a romantizar desde su escritorio lo que para miles fue una pesadilla. Lo suyo no es análisis, es una burla a las víctimas y a quienes estuvimos trabajando en la calle por mantener el orden en Chile", concluyó.

