Evelyn Matthei y reconstrucción de papel tras el megaincendio de 2024: "Hoy no están trabajando, sólo están cobrando un sueldo"

A menos de seis meses de la Elección Presidencial en nuestro país, todas las encuestas posicionan a Evelyn Matthei como la candidata con más chances de llegar a La Moneda el 11 de marzo de 2026, sucediendo en el cargo al Presidente Gabriel Boric. Por este motivo, la militante de la UDI y carta de Chile Vamos ha comenzado a recorrer el país para transmitir las ideas que pretende implementar en su eventual Gobierno.

Bajo esta premisa, la ex Alcaldesa de Providencia llegó a la región de Valparaíso este miércoles 28 de mayo y visitó los estudios de Puranoticia.cl para compartir su mirada actual respecto del país y la región, pero también con visión de futuro, revelando de paso que la centralidad de su eventual administración en el periodo gubernamental 2026-2030 serán basada en tres importantes ejes: orden, progreso y esperanza.

Y es que a juicio de esta economista que promete haber ingresado a la política porque "me interesaba la pobreza y también la excesiva diferencia entre los que más ganan y los que menos ganan", nuestro país puede avanzar mucho más en la lucha contra la pobreza, contra la inequidad y por dar más oportunidades a las familias chilenas.

RECONSTRUCCIÓN DE PAPEL

Uno de los primeros tópicos abordados en «La Entrevista», de Puranoticia.cl, fue justamente hablar del sello que busca implementar, denominándolo como el «Estilo Matthei», del que dijo que se trata de "preocuparse de las cosas importantes y hacer que esas cosas importantes sucedan al menor costo posible y de la mejor forma posible. Yo soy muy pragmática. Y desde que fui a Alcaldesa fui mas".

"Creo que demasiados problemas se han ideologizado", prosiguió. Y es que este 'hacer que las cosas funcionen' que busca impregnar el «Estilo Matthei» también fue ejemplificado con la reconstrucción de papel tras el megaincendio de febrero de 2024 en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana. Allí, la candidata hizo una comparación con la reconstrucción tras el terremoto que lideró el ex Presidente Piñera.

"Cuando uno ve que Piñera logró volver a parar 230 mil viviendas después del terremoto y uno ve que este Gobierno no es capaz de parar 7 mil casas. En un caso estuvieron y aquí no hay nada. ¿De qué va a hablar el Presidente Boric en la Cuenta Pública? De puros sueños, de la ley de aborto y cosas para tenernos a todos hablando de eso, en vez de hablar que de las 7 mil casas quemadas no ha logrado construir casi nada, 40 casas en total", expuso la militante de la Unión Demócrata Independiente.

Luego, endureció el tono afirmando que "hoy esas personas no están trabajando, sólo están cobrando un sueldo, que es distinto. Si ellos estuvieran trabajando, las soluciones ya estarían, porque las soluciones pueden estar, como el Presidente Sebastián Piñera lo hizo y lo demostró construyendo 230 mil viviendas después del terremoto del 2010. Entonces se puede, existen los instrumentos y existe el dinero, pero han puesto a pura gente que no sabe hacer la pega. Y cuando dicen que están trabajando, no están trabajando, porque no saben trabajar, sólo están cobrando el sueldo. Yo ya los hubiera echado a todos".

Pero más allá de la crítica, ¿qué propone Matthei para hacer avanzar la reconstrucción en Viña, Quilpué y Villa Alemana? Según explicó, "apenas pase a segunda vuelta, pongo a todo mi equipo a trabajar en hacer un buen catastro y ver qué se necesita, para que el 11 de marzo, cuando asuma, se empiece con el trabajo".

RESTRUCTURACIONES

Debido a la lentitud del proceso de reconstrucción, muchos de los damnificados del megaincendio decidieron autoreconstruir, no obstante, no todos cumplieron con la normativa, por lo que sus casas no han podido ser recepcionadas por el Municipio. Esto también fue analizado por la abanderada presidencial de Chile Vamos.

"Ahí mandarán al Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) y a toda esa tropa de gente que tiene a Chile paralizado, y el CMN va a encontrar tapitas de Coca-Cola como cuando nos tuvo paralizados en Providencia. Si el CMN tiene a todo Chile parado. ¿Y la solución del Gobierno? Que en vez de 23 miembros, van a poner a 30 para que haya más trabas. Además sesionan una vez al mes. Imagínate una mesa larga de 30 personas y hasta que hayan hablado las 30 personas se terminó la sesión y no se tomó ninguna decisión", enfatizó en tono irónico la ex Ministra del Trabajo.

Es por este motivo que adelantó que "realmente el Consejo de Monumentos Nacionales lo debiéramos eliminar y volver a construir uno nuevo, uno distinto, que sea full time, con un criterio distinto, porque lo de hoy es un horror. Hay que hacer otro, y sé que aquí van a venir los mismos de siempre, que cortan entrevistas y dejan solo una parte, porque van a venir de un lado y de otro para recortar".

Ante la pregunta de cómo hará para hacer crecer al país económicamente hablando, expresó que "soy economista, me he dedicado toda mi vida a esto y porque cortaré con todas las trabas. Hay mucho proyecto de inversión, hay mucha gente que quiere meter plata, que quiere invertir, que quiere dar empleo, pero no lo dejan porque los tienen parados con los permisos. Yo, en vez de subir a 30 miembros, vamos a reformular el Consejo de Monumentos con cinco personas trabajando full time, lo mismo la DOH, la DGA, y tantas otras como el SEA. Habrá mayor gestión".

Y para lograr este objetivo, comentó que ha estado mirando modelos de otros países que también se preocupan del medio ambiente y el patrimonio, pero que no se demoran años en aprobar proyectos: "Vamos a meter mano firme, vamos a proteger la inversión extranjera y chilena, vamos a dar decreto de que no vamos a cambiar las reglas del juego a la mitad y lo que significa invariabilidad tributaria, vamos a dar mayor certezas en permisos, en las reglas del juego y en materia tributaria. Tendremos un Estado más chico, que gaste menos, pero que sea más eficiente".

LEY DE ABORTO

Ad portas del ingreso al Congreso del proyecto de aborto legal por parte del Gobierno, Puranoticia.cl le recordó a Evelyn Matthei las críticas que recibió entre los años 2010 y 2011 por parte de sectores más conservadores de la UDI (hoy muchos de ellos en Republicanos) tras presentar –en su condición de Senadora de la República– un proyecto de ley de aborto terapéutico junto al entonce senador Fulvio Rossi (PS).

"He pensado toda mi vida lo mismo: aborto libre no, para eso está la píldora del día después o el condón, hay muchas formas, así que aborto libre no. Pero aborto en tres causales sí, porque antes de eso, suponte que viene un niño que no tiene capacidad de vida porque viene sin cerebro y, en ese caso, te obligaban a seguir hasta los 9 meses", comentó quien fuera dos veces diputada y dos veces senadora.

Evelyn Matthei continuó señalando que "cuando un feto viene sin cerebro, creo que el Estado no te puede obligar a seguir. Esa es una decisión que debe tomar cada madre y eso fue lo que propuse. Por lo tanto, durante mi Gobierno no voy a avanzar en el aborto libre, pero tampoco voy a tocar lo que está aprobado, y creo que médicos e instituciones tienen derecho a la objeción de conciencia".

A raíz de estas críticas que recibió en su momento, tildándola incluso de "abortista", la candidata presidencial recordó que "me pasó lo mismo hace un mes y medio, cuando tuiteé que iba a pedir información sobre este trato directo entre SQM y Codelco por el litio. Hablaron de 'error político', 'error no forzado', que 'cómo se le ocurre', pero la semana pasada 10 de 11 diputados de la comisión investigadora dijeron que había que dejar sin efecto ese trato directo, y luego el economista Jorge Quiroz señala que estaban poniendo como 6 mil millones de dólares a SQM. Entonces cuando yo digo cosas, es 'uyyy', pero el «Estilo Matthei» es decir las cosas por su nombre".

En lo inmediato, Evelyn Matthei continuará desplegada por Chile transmitiendo las ideas y proyectos que pretende implementar si llega a La Moneda, proceso que lo hace en compañía de diversos representantes de Chile Vamos, como el senador Francisco Chahuán, con quien incluso se habló de que competirían en una Primaria. Con todo, la militante de la UDI sabe que va liderando la carrera por llegar al Gobierno, aunque –dice– que con los pies en la tierra: "Esta es la gran oportunidad de Chile, no la mía".

